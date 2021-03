Υγεία - Περιβάλλον

Νοσηλεύτρια που παρέλυσε: Να κάνετε το εμβόλιο, να είμαστε πάλι ελεύθεροι

Εξιτήριο πήρε η γυναίκα τα πόδια της οποίας παρέλυσαν μετά τον εμβολιασμό της κατά του κορονοϊού.

Δύο εβδομάδες μετά το εξιτήριο,η νοσηλεύτρια από την Κέρκυρα που παρέλυσε στα πόδια, μετά τον εμβολιασμό της κατά του κορονοϊού.

«Είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Κάθε μέρα νιώθω ακόμα καλύτερα. Θα ήθελα να πω στον κόσμο να συνεχίσει να εμβολιάζεται και να μην φοβάται με το γεγονός που έτυχε σε εμένα. Για να τελειώσει όλο αυτό και να είμαστε ελεύθεροι πάλι», είπε η νοσηλεύτρια.

«Τέλος καλό όλα καλά. Κάθε μέρα είναι και καλύτερα και όπως έχει πει και αν χρειαζόταν να κάνει ξανά το εμβόλιο θα το ξαναέκανε χωρίς κανέναν ενδοιασμό», ανέφερε ο δικηγόρος της κ. Παναγιώτης Καλοδίκης.

