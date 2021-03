Πολιτισμός

Ελληνική Επανάσταση: Κολοκοτρώνης και Μπουμπουλίνα σε Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων

Η δράση των ηρωικών προσωπικοτήτων της Επανάστασης του 1821 ενέπνευσε τον δημιουργό τους, Θόδωρο Κοκκινίδη.



Η Επέτειος της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στάθηκε η αφορμή για τον καλλιτέχνη Θόδωρο Κοκκινίδη να φιλοτεχνήσει δυο νέα κέρινα ομοιώματα, ιστορικές προσωπικότητες εκείνης της περιόδου, εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στα Κηπιά Καβάλας του δήμου Παγγαίου.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είναι οι δυο ηρωικές προσωπικότητες του αγώνα της απελευθέρωσης, που δημιούργησε στο εργαστήριό του, εγκαινιάζοντας έτσι έναν κύκλο με δημιουργίες γνωστών προσώπων που σημάδεψαν την Ελληνική Επανάσταση.

«Όσο περισσότερο μελετώ τις ζωές τους και τον ηρωισμό τους τόσο μεγαλύτερη είναι η έμπνευση, ο θαυμασμός και το δέος που με ωθεί να τους τιμήσω κι εγώ με τον δικό μου τρόπο, μέσα από την τέχνη μου», εξηγεί ο κ. Κοκκινίδης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και προσθέτει: «Τα δυο εμβληματικά αυτά πρόσωπα του απελευθερωτικού αγώνα για την ανεξαρτησία της πατρίδας μας έλαβαν ήδη τη θέση τους δίπλα στο κέρινο ομοίωμα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, που φιλοτέχνησα το 2019».

Ο Θόδωρος Κοκκινίδης, πριν από την τοποθέτηση των δυο ομοιωμάτων στους καλαίσθητους χώρους του μουσείου επέλεξε και φωτογράφισε τον Γέρο του Μοριά με φόντο τους πρόποδες του χρυσοφόρου όρους Παγγαίου και τη γενναία Υδραία καπετάνισσα με φόντο το θαλάσσιο κόλπο της Καβάλας.

Όπως λέει, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η Μαντώ Μαυρογένους βρίσκονται επίσης σε τροχιά υλοποίησης καθώς έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές εργασίες για τη φιλοτέχνηση των ομοιωμάτων τους, που αναμένεται να είναι έτοιμα μετά το Πάσχα το ένα και μέχρι το καλοκαίρι το δεύτερο.

Ένας χώρος που σε ταξιδεύει στον χρόνο

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Θόδωρου Κοκκινίδη βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ελευθερούπολη του δήμου Παγγαίου, δυτικά της Καβάλας, στην τοπική κοινότητα Κηπιών. Για να φτάσει εκεί ο επισκέπτης, διασχίζει έναν κατάφυτο δρόμο μοναδικής ομορφιάς στη σκιά του φημισμένου όρους Παγγαίου. Η διαδρομή τον αποζημιώνει καθώς τον προετοιμάζει να μπει σ' έναν κόσμο γεμάτο από αγαπημένα πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία σημάδεψαν την ιστορία, τα γράμματα και τις τέχνες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Σήμερα, στο μουσείο παρουσιάζονται τα κέρινα ομοιώματα 21 Ελλήνων και 12 ξένων προσωπικοτήτων. Κάποια από αυτά τα πρόσωπα πόζαραν τα ίδια στον Θόδωρο Κοκκινίδη προκειμένου να φιλοτεχνήσει το κέρινο ομοίωμά τους. Εκείνο που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι όχι μόνο το κέρινο ομοίωμα ως καλλιτεχνική δημιουργία που αποτυπώνεται στις φυσικές διαστάσεις του, αλλά και το γενικότερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο προσπαθεί να το εντάξει.

Το μουσείο όλους αυτούς τους μήνες παραμένει κλειστό λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των υγειονομικών μέτρων που εφαρμόζονται. Με την επανέναρξη της λειτουργίας του, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα προσφέρει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ταξιδέψουν στο χρόνο και την ιστορία μέσα από τα εκθέματά του.