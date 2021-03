Υγεία - Περιβάλλον

Σύριγγα - πύραυλος στο βίντεο της Κυβέρνησης για το 1000000 εμβολιασμούς

Δείτε το ξεχωριστό animation spot με το οποίο τιμάται το ορόσημο στην μάχη ενάντια στην πανδημία.

“Κάθε εμβόλιο είναι ένα ακόμη βήμα προς το στόχο μας. Να νικήσουμε την πανδημία και να είμαστε σύντομα όλοι υγιείς και προστατευμένοι σε μια ασφαλή Ελλάδα. Σήμερα η επιχείρηση "Ελευθερία" εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Ήδη 1.000.000 εμβόλια έχουν γίνει σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, και συνεχίζουμε οργανωμένα και με σχέδιο”, σημειώνεται από την Κυβέρνηση, με αφορμή το ορόσημο που επετεύχθη σήμερα στην μάχη κατά του φονικού ιού.

Το μήνυμα συνοδεύει ένα animation spot, όπου μια σύριγγα με το εμβόλιο παρομοιάζεται με πύραυλο που εκτοξεύεται.

Νωρίτερα, το δικό του μήνυμα για την μάχη κατά της πανδημίας είχε στείλει με δήλωση του ο Πρωθυπουργός.