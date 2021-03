Κόσμος

Φίλιππος: Καλά νέα για την υγεία του πρίγκιπα

Νεότερη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του δούκα του Εδιμβούργου.

Με επιτυχία πέρασε τις εξετάσεις για την προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση του Δούκα του Εδιμβούργου, ανακοίνωσε σήμερα το Μπάκινγχαμ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του παλατιού, ο Φίλιππος θα παραμείνει στο νοσοκομείο για θεραπεία, ξεκούραση και ανάρρωση για «αριθμό ημερών».

Ο 99χρονος σύζυγος της Ελισάβετ βρίσκεται ήδη 16 μέρες νοσηλευόμενος.

Την περασμένη Δευτέρα, μάλιστα, μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις για την καρδιά του.

Ο Δούκας, που τον ερχόμενο Ιούνιο γίνεται 100 ετών, πήγε με αυτοκίνητο από το Παλάτι σε νοσοκομείο του Λονδίνου στις 16 Φεβρουαρίου, προληπτικά, καθώς ένιωσε αδιαθεσία.

Αν και ο λόγος της αδιαθεσίας του δεν έχει γίνει γνωστό, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο κορονοϊού.