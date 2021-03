Παράξενα

Γέμισε τρύπες η Κροατία μετά το σεισμό (εικόνες)

Το πρωτοφανές φαινόμενο προκαλεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων και την αγωνία των κατοίκων.

Ένα περίεργο όσο και επικίνδυνο φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στην κεντρική Κροατία, μετά τους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Δεκάδες τρύπες άνοιξαν στο έδαφος, πολλές φορές «καταπίνοντας» ολόκληρα σπίτια.

Οι δύο κύριοι σεισμοί 5,2 και 6,3 Ρίχτερ στα τέλη του Δεκέμβρη, προκάλεσαν το θάνατο σε επτά ανθρώπους, ενώ οι μετασεισμοί στη χώρα – που δεν είναι σεισμογενής – συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Αποτέλεσμα είναι να ανοίγουν οι επικίνδυνες τρύπες, ενώ οι βροχές που ακολούθησαν μετά τους σεισμούς, είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διάβρωση του εδάφους.

Μέσα σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών, έχουν ανοίξει περισσότερες από 100 τρύπες, φαινόμενο που για τους επιστήμονες χρειάζεται δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες χρόνια για να πραγματοποιηθεί.

Κάποιες τρύπες εμφανίστηκαν κάτω από σπίτια, αναγκάζοντας τους κατοίκους τους να φύγουν, ενώ άλλες σε αυλές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή.

Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα που παρακολουθεί το φαινόμενο, η βαθύτερη τρύπα είναι 12 μέτρα.