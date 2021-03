Κοινωνία

Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο διαμέρισμα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, στη Θεσσαλονίκη.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν εκτεταμένες φθορές στο διαμέρισμα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε κανείς.

Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από γκαζάκι. Εντός του διαμερίσματος, κατά την έκρηξη, υπήρχε τουλάχιστον ένας άνθρωπος, που σχεδόν από θαύμα δεν τραυματίστηκε.

Όπως είπαν οι γείτονες, άκουσαν έναν πολύ ισχυρό θόρυβο και πετάχτηκαν έντρομοι, ενώ άλλοι νόμιζαν ότι έγινε σεισμός!

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Πηγή: grtimes.gr