Υγεία - Περιβάλλον

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Κέντρο Υγείας Πατησίων (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με το υγειονομικό προσωπικό και πολίτες που έκαναν το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Τι ζήτησε από όλους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Μαξίμου, «Το σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ξαναχτίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι πολύ σημαντικό και για την επόμενη μέρα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στο υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πατησίων που προσφέρει τις υπηρεσίες και ως εμβολιαστικό κέντρο και επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης, ημέρα που συμπληρώθηκε το 1.000.000 εμβολιαστικών δόσεων.

Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη διαδικασία εμβολιασμού, συνομίλησε με πολίτες που είτε περίμεναν τη σειρά τους είτε μόλις ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κι ευχαρίστησε το προσωπικό του Κέντρου για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει. «Θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό που έχει απασχοληθεί στη διαδικασία του εμβολιασμού. Νομίζω ότι από όλους τους πολίτες ακούμε μόνο καλά λόγια, για εσάς πρωτίστως. Γιατί τους υποδέχεστε με χαμόγελο, τους δίνετε αυτό το αίσθημα της ασφάλειας που είναι σημαντικό και γι’ αυτούς οι οποίοι μπορεί να ανησυχούν λίγο παραπάνω και είναι απολύτως ευνόητο». Επέστησε δε την προσοχή σημειώνοντας πως «θέλει πολύ προσοχή για να μπορούμε να ξαναρχίσουμε να ανοίγουμε την οικονομική δραστηριότητα και τα σχολεία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

«Το βασικό είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει πια ότι τα εμβόλια είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά. Νομίζω ότι αυτό παρά την αύξηση των κρουσμάτων ήδη αν δει κανείς πιο αναλυτικά τα στοιχεία, αρχίζει και φαίνεται και αποτυπώνεται στις μεγάλες ηλικίες που έχουν εμβολιαστεί», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για να εξυπηρετούν τις απαιτούμενες ανάγκες. Στο συγκεκριμένο κέντρο πραγματοποιούνται περισσότεροι από 300 εμβολιασμοί την ημέρα.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν και συνόδευσαν στην επίσκεψή του ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Διοικητής της 1ης ΥΠΕ, Παναγιώτης Στάθης και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας, Νίκος Ζαμπέλης.