Lockdown - Αθλητισμός: τι “ισχύει” έως τις 16 Μαρτίου

Δείτε αναλυτικά όσα επιτρέπονται και όσα απαγορεύονται για τις αθλητικές δραστηριότητες και τις προπονήσεις, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, σε κάθε περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε αναλυτική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, «Έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, αναστέλλονται έως τις 15 Μαρτίου η δυνατότητα προπονήσεων και αγώνων για όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, η λειτουργία και χρήση κολυμβητηρίων και άλλες αθλητικές δραστηριότητες, στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου ανά την επικράτεια.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου έχουν ενταχθεί η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας (εκτός του Δήμου Σκύρου), Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας (εκτός του Δήμου Μεγανησίου), Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ηρακλείου, Σάμου και οι Δήμοι Καλύμνου, Χίου και Ρόδου.

Από σήμερα, λοιπόν, έως και την Καθαρά Δευτέρα, 15 Μαρτίου, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 843, 03/03/2021) για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19», ισχύουν τα εξής, ως προς τις επιτρεπόμενες αθλητικές δραστηριότητες,:

Επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου

«Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων.

Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών:

α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα: O ποδοσφαίρου ανδρών Super League Ι και Super League ΙΙ, Α' κατηγορίας ανδρών καλαθοσφαίρισης (Basket League), Α' κατηγορίας ανδρών πετοσφαίρισης (Volley League) και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών, των εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών, που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα γ) για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων που αποτελούν κριτήριο πρόκρισης σε διεθνείς διοργανώσεις, όπου συμμετέχουν αθλητές στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί η προπόνηση με προηγούμενες αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19, με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2021.

Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από τους θεραπευόμενους και τα ΑμεΑ, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον

έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας, προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Στην υπόλοιπη χώρα

«Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων.

Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών:

α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα: ποδοσφαίρου ανδρών Super League Ι και Super League ΙΙ, Α' κατηγορίας ανδρών καλαθοσφαίρισης (Basket League), Α' κατηγορίας ανδρών και γυναικών πετοσφαίρισης (Volley League ανδρών και γυναικών), Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, Α1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών, Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών, β) των εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών, που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα γ) για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων που αποτελούν κριτήριο πρόκρισης σε διεθνείς διοργανώσεις, όπου συμμετέχουν αθλητές στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί η προπόνηση με προηγούμενες αποφάσεις.

Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις, χωρίς την παρουσία θεατών, των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα

ποδοσφαίρου ανδρών Football League, ποδοσφαίρου γυναικών Α' εθνικής, ποδοσφαίρου σάλας ανδρών Α' εθνικής, ποδοσφαίρου ανδρών Γ' εθνικής, καλαθοσφαίρισης ανδρών Α2 κατηγορίας.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19, με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Της λειτουργίας έως τριών (3) χιονοδρομικών κέντρων -δύο (2) στη Βόρεια και ένα (1) στη Νότια/Κεντρική Ελλάδα-, κατόπιν υπόδειξης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, για χρήση αποκλειστικά από αθλητές σωματείων χιονοδρομίας, με ονομαστικούς καταλόγους επικυρωμένους από την οικεία Ομοσπονδία.

Κατά τη λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων τα σαλέ παραμένουν κλειστά, τα λιφτ χρησιμοποιούνται ατομικά και η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους, ενώ οι αθλητές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο για COVID-19, με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2021.

Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για αθλητές σωματείων, υποψήφιους Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον

τηρείται η απόσταση του ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ. νερού στα ανοικτά κολυμβητήρια και ενός (1) ατόμου ανά 30 τ.μ. νερού στα κλειστά κολυμβητήρια, διενεργείται εβδομαδιαίο τεστ για κορωνοϊό COVID- 19, τηρούνται τα αποδυτήρια κλειστά.

Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από τους θεραπευόμενους και τα ΑμεΑ, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον

έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας, προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο».

