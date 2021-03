Κοινωνία

Παρίστανε τον πωλητή και ξάφριζε γραφεία

Ο δράστης δεν δίσταζε να ασκήσει σωματική βία, προκειμένου να καταφέρει να διαφύγει.

Συνελήφθη, το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου στον Κεραμεικό, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 28χρονος αλλοδαπός διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σακούλα που περιχείχε ποσότητα κάνναβης βάρους 3,6 γραμμαρίων, καθώς και 7 καρτ-ποστάλ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020, προσποιούμενος τον πωλητή καρτ-ποστάλ, εισέρχονταν κυρίως σε γραφεία (δικηγορικά, συμβολαιογραφικά και ιατρεία) στις περιοχές των Αμπελοκήπων, Συντάγματος, Εξαρχείων και Ακρόπολης και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούσε κινητά τηλέφωνα και διάφορα άλλα τιμαλφή.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα που γίνονταν αντιληπτός, δεν δίσταζε να ασκήσει σωματική βία στους παθόντες, προκειμένου να καταφέρει να διαφύγει.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων εξιχνιάστηκαν -21- περιπτώσεις κλοπών και -2- ληστειών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.