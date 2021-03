Πολιτική

Σταύρος Κελέτσης: Επίθεση στο σπίτι του βουλευτή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδρομική επιχείρηση από αντιεξουσιαστές. Το μήνυμα του βουλευτή της ΝΔ.

Αντιεξουσιαστές εξαπέλυσαν, τα ξημερώματα, επίθεση με μπογιές στο σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρου Κελέτση, στην Αλεξανδρούπολη, σε άλλο ένα... επεισόδιο στο μπαράζ των ακτιβιστικών δράσεων αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Φωτογραφίες από το σπίτι, ανέβασε στα social media, ο βουλευτής, υπογραμμίζοντας πως «η άνανδρη επίθεση δειλών αγνώστων σήμερα τα ξημερώματα στο σπίτι μου, δεν μας φοβίζει. Τέτοιες παράνομες ενέργειες δεν μας τρομοκρατούν. Η Δημοκρατία ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται».

Πρέπει να σημειωθεί πως μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε προηγηθεί παρόμοιο περιστατικό, με αγνώστους να ρίχνουν τρικάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ.