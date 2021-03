Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: “καμπανάκι” και λόγω κορονοϊού

Η παχυσαρκία αποτελεί έναν σοβαρό παράγοντα επιπλοκών και θνητότητας της νόσου COVID-19. Το μήνυμα της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας.

Με κεντρικό μήνυμα “Every BODY Needs Everybody” εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας στις 4 Μαρτίου 2021, η οποία συμπίπτει φέτος με τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης στην Ελλάδα.

Η στενή σχέση μεταξύ της COVID-19 και της παχυσαρκίας αποτελεί για τον Διεθνή Οργανισμό Παχυσαρκίας (World Obesity Federation) μια ευκαιρία για άμεση συλλογική δράση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Μία πρόσκληση για ένα καλύτερο και πιο υγιές μέλλον.

Τα μέτρα που ελήφθησαν διεθνώς για τον περιορισμό της πανδημίας, οδήγησαν σε αλλαγές στη διατροφή, τα επίπεδα σωματικής άσκησης καθώς και σε επιδείνωση της ψυχικής υγείας. Αιτίες που αυξάνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας και άλλων μη μεταδοτικών ασθενειών. Όπως τονίζει η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (ΕΙΕΠ), η παχυσαρκία αποτελεί πλέον έναν από τους σοβαρότερους παράγοντες επιπλοκών και θνητότητας της νόσου COVID-19. Τα συνεχώς αυξανόμενα ανησυχητικά δεδομένα για τη σχέση μεταξύ του COVID-19 και της υποκείμενης πανδημίας παχυσαρκίας, αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας.

Ο Ευθύμιος Καπάνταης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της παχυσαρκίας επιβάλλεται άμεσα δίκαιη, ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτής της νόσου σε όλο το φάσμα, από την πρόληψη έως τη θεραπεία.

Εντός του πλαισίου της νόσου COVID-19 επιβάλλεται:

Τα άτομα που νοσούν από παχυσαρκία να συμπεριληφθούν στις ομάδες που έχουν προτεραιότητα για εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19.

Επάνδρωση του συστήματος υγείας με προσωπικό εκπαιδευμένο στη διαχείριση παχύσαρκων ασθενών, με γνώση στην πολυπλοκότητα της νόσου και στις ανάγκες φροντίδας τους.

Εξοπλισμός του συστήματος υγείας με υποδομές ικανών προδιαγραφών για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας των παχύσαρκων συνανθρώπων μας.

Η υποστήριξη, η χρηματοδότηση και εφαρμογή δράσεων αποτελεί ζωτικής σημασίας προτεραιότητα, τώρα και στο μέλλον, μετά την πανδημία COVID-19, ώστε να βελτιωθεί η υγεία των συμπολιτών μας. «Η άμεση μαζική κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση για το σύστημα υγείας, υπολογίζοντας τη συχνότητά της και τις επιπτώσεις της στην ατομική και δημόσια υγεία.» αναφέρει ο Χρήστος Γαλανάκης, Γενικός/Οικογενειακός γιατρός, μέλος του Δ.Σ. της ΕΙΕΠ και συμπληρώνει: «Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι απαραίτητοι, ως υγειονομικοί και ως σύστημα υγείας, ως οικογένεια και ως εκπαιδευτικό σύστημα και ως πολίτες μέλη μιας ευσυνείδητης και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας και πολιτείας».

Η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας (WOD), αποτελεί σημείο αναφοράς για τοπικές, εθνικές και διεθνείς δράσεις στην υποστήριξη των ανθρώπων με παχυσαρκία. Μέσα από το πρίσμα του φετινού μηνύματος, η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας κρίνει απαραίτητο να γίνουν κατανοητά τα ακόλουθα μηνύματα:

Η Παχυσαρκία δεν είναι επιλογή τρόπου ζωής. Είναι χρόνια νόσος που απαιτεί θεραπεία.

Οι αιτίες της παχυσαρκίας είναι γενετικές, ενδοκρινικές, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως το άγχος, η διατροφή καθώς και το καθιστικό πρότυπο ζωής και εργασίας.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη υποστήριξη από κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση και εξειδίκευση στην παχυσαρκία.

Η ένταξη της παχυσαρκίας στη βασική εκπαίδευση καθώς και η δυνατότητα εξειδίκευσης στην παχυσαρκία θα οδηγήσουν σε καλύτερη φροντίδα, περίθαλψη και υποστήριξη των παχύσαρκων.

Υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένη ανάγκη για διεπιστημονική διαχείριση του βάρους, που υποστηρίζονται εκτός από γιατρούς, από ψυχολόγους, διαιτολόγους και ειδικούς φυσικής αγωγής, κ.α.

Τα ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η δημοσιοποίηση από τα ΜΜΕ ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος, θα συμβάλλει στην εξάλειψη του στίγματος και θα ενθαρρύνει τα παχύσαρκα άτομα να αναγνωρίσουν την κατάστασή τους και να αναζητήσουν συμβουλές από επαγγελματίες υγείας.

Ο διαρκώς αυξανόμενος χρόνος ενασχόλησης με το διαδίκτυο και την τηλεόραση, επιβάλει την ενσωμάτωση στο πρόγραμμά τους, ελκυστικών ενημερωτικών εκπομπών άσκησης και ισορροπημένης διατροφής εστιασμένα στο άτομο αλλά και την οικογένεια.