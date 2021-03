Πολιτισμός

Κινέζικο μπολ από “χρυσάφι” βγαίνει σε δημοπρασία

Το μπολ, που είχε φτιαχτεί για αυτοκράτορα της δυναστείας των Μινγκ, είχε αγοραστεί μόλις για 35 ευρώ...

Αυτό θα πει «κυνήγι ευκαιρίας»: ένα μικρό μπολ κινεζικής πορσελάνης, που αγοράστηκε αντί 35 δολαρίων σε παζάρι μεταχειρισμένων αντικειμένων μέσα σε ένα γκαράζ στο Κονέκτικατ, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, αναμένεται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby's με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 300.000 και 500.000 δολαρίων.

Ο τυχερός που το «ανακάλυψε», του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, ζήτησε από τον οίκο δημοπρασιών να εκτιμήσει το μπολ που είναι ζωγραφισμένο με ευαίσθητα μοτίβα λουλουδιών, πρώτα στέλνοντας φωτογραφίες και έπειτα πηγαίνοντας το ίδιο το αντικείμενο στον οίκο. Αποδείχθηκε ότι χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και ότι ζωγραφίστηκε για την αυλή του αυτοκράτορα Γιονγκλ, τρίτου αυτοκράτορα της δυναστείας των Μινγκ.

Το «πολύ χαρακτηριστικό» σχήμα του και το μοτίβο λουλουδιών το τοποθετούν σε μια εξαιρετικά σπάνια κατηγορία μπολ - μόνο άλλα έξι παρόμοια έχουν εντοπιστεί στον κόσμο, δήλωσε η Άντζελα Μακατίρ, επικεφαλής κινεζικών τεχνών στον Sotheby's στη Νέα Υόρκη.

Από αυτά τα έξι, πέντε βρίσκονται σε μουσεία - δύο στην Ταϊπέι, δύο στο Λονδίνο, ένα στην Τεχεράνη. Το έκτο εθεάθη «τελευταία φορά στην αγορά το 2007», είπε.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η δημοπρασία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο ιδιωτών συλλεκτών όσο και ιδρυμάτων, πρόσθεσε.

Όσο για το πώς ταξίδεψε το μπολ από την Κίνα στο Κονέκτικατ κατά τη διάρκεια των αιώνων, πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ, λέει η Μακατίρ.

Πολλά κινεζικά έργα τέχνης έφτασαν σε σπίτια δυτικών τον 19ο αιώνα και στη συνέχεια πέρασαν από γενιά σε γενιά, χωρίς κάποια συγκεκριμένη τεκμηρίωση.