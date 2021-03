Κοινωνία

Πειραιάς: 100 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με μπανάνες

Το εμπορευματοκιβώτιο είχε ξεκινήσει τη διαδρομή του από το Εκουαδόρ. Ποιος ήταν ο τελικός προορισμός του.

Κοντέινερ από το Εκουαδόρ με 100 κιλά κοκαΐνης βρέθηκε στον Πειραιά την Πέμπτη, 4 Μαρτίου, από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ και της Δίωξης Ναρκωτικών. Τα μεγάλο φορτίο ναρκωτικών βρέθηκε μέσα σε κοντέινερ που μετέφερε μπανάνες.

Τα 100 κιλά κοκαΐνης, χωρισμένα σε πακέτα, είχαν κρυφτεί σε διπλά τοιχώματα που είχαν δημιουργηθεί μέσα στο κοντέινερ. Στις Αρχές είχε φτάσει πληροφορία ότι στο κοντέινερ θα υπήρχε κρυμμένη κοκαΐνη και επί μέρες το παρακολουθούσαν.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που βρέθηκε στον Πειραιά μεγάλο φορτίο ναρκωτικών. Και την προηγούμενη φορά, το κοντέινερ με τα ναρκωτικά είχε φτάσει στον Πειραιά από το Εκουαδόρ. Εντός της ημέρας αναμένεται ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ.