Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κομισιόν: Διευκρινίσεις για το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας,μετά την ανακοίνωση του ΕΜΑ ότι ξεκίνησε αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Δεν διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ της Επιτροπής και της παρασκευάστριας εταιρείας του ρωσικού εμβολίου SputnikV για πιθανή σύμβαση προαγοράς». Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας, Στέφαν ντε Κερσμάκερ, λίγο μετά την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού φαρμάκων ότι ξεκίνησε κυλιόμενη αξιολόγηση για το ρωσικό εμβόλιο.

«Το ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκίνησε αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου, δε σημαίνει ότι πρέπει απαραιτήτως να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ», δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν οποιαδήποτε στιγμή να προσθέσουν ένα νέο εμβόλιο στη φαρέτρα της ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει συνάψει συμφωνίες με έξι φαρμακευτικές εταιρείες για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, ενώ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις εταιρείες Novavax και Valneva.