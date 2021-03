Πολιτική

Κόντρα Τσίπρα - Πελώνη για τον Κουφοντίνα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση από την κυβερνητική εκπρόσωπο.

«Μεγάλη αποτυχία» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τη συνολική διαχείριση της αντιμετώπισης της πανδημίας από την κυβέρνηση, μιλώντας στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είπε ότι έχουν περάσει 12 μήνες από την αρχή της πρωτοφανούς πανδημικής κρίσης, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε μπει στον πέμπτο μήνα lockdown: «Τέσσερις μήνες σερί με SMS για τις μετακινήσεις των πολιτών, με απαγορεύσεις κυκλοφορίας, με κλειστή την οικονομία, το λιανεμπόριο και την εστίαση, με κλειστά τα σχολεία και τι έχουμε καταφέρει; Τα νοσοκομεία μας να είναι στο κόκκινο για τρίτη συνεχόμενη φορά».

«Κάτι δεν κάνουμε καλά, κάτι δεν πάει καλά», είπε, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίζει να δίνει συγχαρητήρια στον εαυτό της «ενώ έχει καταστραφεί» και η δημόσια υγεία και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών για το σύστημα υγείας και η οικονομία, όπως είπε. Τόνισε ότι «δεν χωράει προσπάθεια επικοινωνιακού χαρακτήρα» και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στις παρεμβάσεις που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μήνες.

«Αν δεν αναρωτηθείτε τι λάθος έχετε κάνει κι αν δεν προσπαθήσετε να αλλάξετε το μοντέλο αντιμετώπισης της πανδημίας και διαρκώς επιμένετε στην επικοινωνιακή πολιτική τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα», είπε. Σχολίασε ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα «αυτό που απέπνεε ο πρωθυπουργός ήταν ότι οσονούπω ανοίγουμε» και έχουμε φτάσει στο σημείο, είπε, τα νοσοκομεία στην Αττική να είναι στο κόκκινο ξανά.

Πέραν αυτών, ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετατρέπει την πανδημία σε ευκαιρία για να κάνει «πλιάτσικο».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αξιοποιήσει την πανδημία ως ευκαιρία για να κάνει πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα» είπε χαρακτηριστικά για να εστιάσει στην συνέχεια στην ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε αρκετές συμβάσεις απευθείας αναθέσεων, οι οποίες όπως είπε δείχνουν ότι τα έργα έλαβαν επιχειρήσεις που είτε συστάθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάληψη του έργου είτε έχουν άσχετο αντικείμενο.

Τέλος, αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις για την παραβίαση της σειράς εμβολιασμών από κομματικά στελέχη της ΝΔ, λέγοντας: «Όταν πηγαίνουν στελέχη του κόμματός σας και παίρνουν τη σειρά από παιδάκια με αναπηρία αποκαλύπτεται η νοοτροπία σας. Ο λαός τα βλέπει αυτά».

Απάντηση Πελώνη σε Τσίπρα

«Θα περιμέναμε από τον κ. Τσίπρα, να βρει μια λέξη να πει από το βήμα της Βουλής για τις απαράδεκτες για εκπρόσωπο κοινοβουλευτικού κόμματος και προσβλητικές στη μνήμη των θυμάτων, δηλώσεις του κ. Δρίτσα. Δεν βρήκε ούτε μισή. Αντ΄ αυτού, επέλεξε να στοχοποιήσει τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής -«αυτή την κυρία», όπως ανέφερε απαξιωτικά για μια γυναίκα, Σοφία Νικολάου, η οποία εφαρμόζει το νόμο. Όλοι καταλαβαίνουν το νόημα της σιωπής του. Στο δίλημμα με το Κράτος Δικαίου ή με τον Κουφοντίνα, ο κ. Τσίπρας έχει ήδη πάρει θέση.

Επιμένοντας στο ψευδές αφήγημά του για την πανδημία που κλείνει πεισματικά τα μάτια απέναντι στις εξελίξεις στον υπόλοιπο κόσμο, ο κ. Τσίπρας τώρα ρίχνει το δηλητήριο του λαϊκισμού του στους εμβολιασμούς. Επιχειρεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα που θα χτίσει το τείχος της ανοσίας στο δρόμο προς την ελευθερία. Τον ενοχλεί, άραγε, στ΄ αλήθεια, η επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας, ή είναι απλά η αντιπολίτευση του απελπισμένου;» σχολίασε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Απάντηση Ηλιόπουλου στην Πελώνη

Σε δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νάσου Ηλιόπουλου αναφέρεται «Η κα Πελώνη καλό είναι να βρει να πει μια συγνώμη εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη για την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας που παρά το παρατεταμένο για 5 μήνες λοκνταουν έχει οδηγήσει για μια ακόμη φορά τα νοσοκομεία στο κόκκινο, χειρουργεία να αναστέλλονται και χιλιάδες συμπολίτες μας να υποφέρουν. Μια συγνώμη για τη σκανδαλώδη διαχείριση των δημοσίων πόρων με αναθέσεις σε ημέτερους. Μια συγνώμη για την ανηθικότητα των παράνομων εμβολιασμών στελεχών της ΝΔ σε όλη την Ελλάδα που παίρνουν τη σειρά ευπαθών συμπολιτών μας.

Αντί αυτού επιμένει με ανήθικο και διχαστικό τρόπο να αμφισβητεί τη προσήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της Προοδευτικής παράταξης στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Έτσι όμως κάνουν ξεκάθαρο ότι αποτελεί προσωπική επιλογή του κου Μητσοτάκη η στρατηγική της έντασης και του διχασμού μήπως και καταφέρει να κρύψει την αποτυχία της κυβέρνησής του σε κάθε μέτωπο.Σε αυτόν τον επικίνδυνο κατήφορο δεν θα τους ακολουθήσουμε».