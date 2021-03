Τοπικά Νέα

Μεγάλη φωτιά στoν Κεραστάρη

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή. Ρίψεις νερού και απο αέρος.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τσικνοπέμπτης κοντά στον Κεραστάρη ή Κεραστάρι, κοντά στο Βαλτέτσι, στην Αρκαδία.





Η φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση.





Άμεσα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 16 οχήματα.





Ρίψεις νερού από αέρος κάνουν 1 ελικόπτερο και 1 αεροπλάνο.