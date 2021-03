Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Αιγιάλεια

Ισχυρες πυροσβεστικές δυνάμεις στη "μάχη" της κατάσβεσης.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αίγες του δήμου Αιγιαλείας.

Επιχειρούν 29 πυροσβέστες με μιά ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα.