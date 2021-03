Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: μεγάλος σεισμός και φόβοι για τσουνάμι

Κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε μια ακτίνα 300 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε έπειτα από σεισμική δόνηση η οποία σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις ήταν μεγέθους 7,3 βαθμών και σημειώθηκε ανατολικά του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας στις 02:27 της Παρασκευής (τοπική ώρα, 15:27 σήμερα, ώρα Ελλάδας), ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC).

Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ ανέφερε αρχικά ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,3 βαθμών προτού αναθεωρήσει το μέγεθος στους 6,9 βαθμούς. Το εστιακό του βάθος ήταν δέκα χιλιόμετρα.

