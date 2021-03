Κόσμος

Σκότωσε την οικογένειά του με τσεκούρι γιατί... δεν ήθελε να πηγαίνει σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 17χρονος παραμόρφωσε το πρόσωπο του 40χρονου πατέρα του και τον έντυσε με τα δικά του ρούχα, για να παραπλανήσει την Αστυνομία

Ένας 17χρονος μαθητής από τη Ρωσία κρατείται για την δολοφονία της οικογένειάς του, γιατί τον «ανάγκαζαν να πηγαίνει στο σχολείο».

Ο νεαρός, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την αστυνομία, παραμόρφωσε το πρόσωπο του 40χρονου πατέρα του και του φόρεσε τα δικά του ρούχα.

Η αστυνομία αρχικά είχε μπερδευτεί και εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως για το έγκλημα καταζητούταν ο πατέρας, καθώς το αγόρι θεωρήθηκε νεκρό.

Στην πορεία, οι ειδικοί της Σήμανσης προσδιόρισαν ότι το πτώμα ανήκε στον 40χρονο και η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ανήλικου δράστη, ο οποίος τελικά βρέθηκε σε απόσταση 362 μέτρων από το σπίτι του, στην περιοχή Αικατερίνενμπουργκ της Ρωσίας, έχοντας διαφύγει με οτοστόπ.

Εκτός του παραμορφωμένου πτώματος του πατέρα του μαθητή, στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν και τα πτώματα της μητέρας του και της 12χρονης αδερφής του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η αστυνομία είπε πως ο 17χρονος ομολόγησε τα εγκλήματά του, λέγοντας πως προέβη στους φόνους μετά από έντονο καυγά που είχε με τους γονείς του -και ιδίως με την μητέρα του- σχετικά με το σχολείο, στο οποίο δεν ήθελε να πάει.

Ο τελειόφοιτος Βαντίμ Γκορμπούνοφ, όπως ονομάζεται ο 17χρονος, υπήρξε παραδόξως πολύ καλός μαθητής, ο οποίος ωστόσο δεν ήταν ικανοποιημένος με την «ποιότητα» των Μαθηματικών που διδάσκονταν στο σχολείο του και γι’ αυτό είχε αλλάξει πρόσφατα τμήμα.

Ο Βαντίμ φαίνεται πως σκότωσε πρώτα απ’ όλους την μητέρα του, χρησιμοποιώντας τσεκούρι, και ύστερα περίμενε τον πατέρα του να γυρίσει σπίτι.

Η μικρή αδερφή του 17χρονου ήταν και το τελευταίο θύμα του.

«Περίπου στις 5 το απόγευμα επιτέθηκα στην ίδια μου την μητέρα», είπε στην ομολογία του ο δράστης, η οποία, όπως είπαν οι αστυνομικοί, έγινε με απόλυτη ψυχραιμία. Αργότερα, κατά τις 5μιση ή 6, διέπραξα τον δεύτερο φόνο. Πιο μετά, κατά τις 6μιση με 7, διαπράχθηκε ο φόνος της αδερφής μου».

Η φρικιαστική δολοφονία συγκλόνισε την κοινότητα της πόλης και τους γείτονες των θυμάτων, οι οποίοι έκαναν λόγο για μια φιλική οικογένεια χωρίς εντάσεις.

Η δασκάλα πιάνου του Βαντίμ μίλησε επίσης σε τοπικό κανάλι, όπου είπε ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί πώς ο Βαντίμ θα μπορούσε να έχει διαπράξει ένα τόσο στυγερό έγκλημα.

«Δεν νομίζω καν ότι έχει τη σωματική δύναμη. Είναι ένα πολύ αδύναμο, λιπόσαρκο αγόρι. Τα δάχτυλά του είναι λεπτά και μακριά, όπως ενός πραγματικού μουσικού. Θα πρέπει να ξύπνησε ξαφνικά μέσα του μεγάλο μίσος και επιθετικότητα για να μπορέσει να το κάνει», σχολίασε.