Πώς θα εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν ΑΜΚΑ

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ, σε όσους δεν διαθέτουν, προκειμένου να εμβολιαστούν κατά του νέου κορονοϊού (covid19).

Η τροπολογία αφορά σε πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, (ΠΑΑΥΠΑ).

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η διενέργεια εμβολιασμών κατά της COVID-19 από τον ΕΟΔΥ στις δομές ψυχικής υγείας.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις, που αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ της Πέμπτης.