Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Σε ποιες περιοχές βρέθηκαν 700 νέα κρούσματα

Τι έδειξε η γονιδιωματική ανάλυση των δειγμάτων. Που εντοπίζονται μεταλλάξεις του ιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ «ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 944 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 22 Ιανουαρίου έως 1 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Μυτιλήνης και Σύρου».

Όπως επισημαίνεται «από τον έλεγχο των 944 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 702 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από τα 702 στελέχη, τα 677 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 21 στελέχη βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501V2).

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 1.667 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 8 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα. Τα 48 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 41 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 5 από την Περιφέρεια Αττικής».

Στον πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Στο παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη συχνότητα θετικών δειγμάτων για τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UKlineage(VariantVOC_202012) του SARS-CoV-2 ανά είδος κρούσματος (εγχώριο-εισαγόμενο).

