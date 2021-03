Πολιτισμός

ΣΕΗ: Δεν θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις

Ο χώρος του πολιτισμού εξακολουθεί να είναι ο βαρύτερα πληττόμενος, αναφέρει το ΣΕΗ ανακοινώνοντας και νέα κινητοποίηση.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) με ανακοίνωσή του αναφέρεται στην πανκαλλιτεχνική πορεία που πραγματοποίησαν σήμερα οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό, από το υπουργείο Πολιτισμού προς το υπουργείο Εργασίας, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλους. «Η μαζικότητα και ο παλμός της κινητοποίησης απέδειξε την αμείωτη αγωνιστικότητα των ανθρώπων του Πολιτισμού, που εδώ και ένα χρόνο διεκδικούν το νόμιμο δικαίωμά τους για στήριξη ενός κλάδου που έχει πληγεί όσο κανείς από την πανδημία» τονίζει το ΣΕΗ.

Όπως αναφέρει το σωματείο στην ανακοίνωσή του, «ως αποτέλεσμα της πορείας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της γ.γ. του Υπουργείου Εργασίας, 'Αννας Στρατινάκη και του διευθυντή του γραφείου υπουργού με εκπροσώπους των εργαζομένων και συγκεκριμένα με τον γενικό γραμματέα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 'Αρη Λάσκο, την πρόεδρο του Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ (Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού), Χαρά Κότσαλη, τον γενικό γραμματέα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, Κώστα Σταυρόπουλο και τον πρόεδρο της Ένωσης Τραγουδιστών, Κώστα Σκόνδρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στη συνάντηση αυτή, οι εκπρόσωποι του υπουργείου Εργασίας ανακοίνωσαν ότι τα επιδόματα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου - παρά την προηγούμενη διαβεβαίωση της κ. Στρατινάκη - θα δοθούν μόνο σε όσους έχουν γραφτεί στο μητρώο έως 10/1, λόγω "νόθων" εγγραφών στο σύστημα. Παράλληλα, δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματα για πίστωση των αποζημιώσεων στην αρχή κάθε μήνα και για επέκταση όλου του πακέτου μέτρων στήριξης (επιδότηση ενοικίου, κλπ.) και για τους εργαζόμενους του Πολιτισμού».

Όπως επισημαίνει το ΣΕΗ, «η θετική εξέλιξη της ανανέωσης για ένα χρόνο της ασφαλιστικής ικανότητας όσων την είχαν τον Φεβρουάριο του 2020 και της ασφαλιστικής κάλυψης για τους έξι μήνες επιδότησης, δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την βαθιά μας ανησυχία για το γεγονός, ότι το υπουργείο δεν έχει κανέναν σχεδιασμό για παράταση των μέτρων στήριξης από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος της πανδημίας. Η προσπάθεια ενοχοποίησης του κλάδου μας από την πλευρά του υπουργείου για "νόθες" εγγραφές στο μητρώο, πέφτει στο κενό, ιδιαίτερα όταν από τον Μάιο έχουμε καταθέσει σαφείς προτάσεις, ώστε το μητρώο να είναι λειτουργικό και συμπεριληπτικό και να αντιστοιχεί στα πραγματικά δεδομένα του κλάδου».

«Δεν θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Ο χώρος του πολιτισμού εξακολουθεί να είναι ο βαρύτερα πληττόμενος. Το αίτημα για συλλογικές συμβάσεις παντού είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού την Δευτέρα 8 Μαρτίου στην κινητοποίηση για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, καθώς και στο διήμερο καλλιτεχνικής δράσης #artattack στις 13 και 14 Μαρτίου» καταλήγει το ΣΕΗ στην ανακοίνωσή του.