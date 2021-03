Κοινωνία

Μετρό: Κλειστοί σταθμοί με εντολή της Αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι σταθμοί του μετρό είναι κλειστοί. Σε ποιους δρόμους σταμάτησε η κυκλοφορία, λόγω συγκέντρωσης.

Κλειστοί θα είναι σταθμοί του μετρό το απόγευμα της Πέμπτης.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα», «Μοναστηράκι», «Πανεπιστήμιο», «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής».

Οι συρμοί του μετρό διέρχονται από τους σταθμούς, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται στάσεις.

Επίσης, λόγω συγκέντρωσης υπέρ του Κουφοντίνα κλειστές έμειναν για την κυκλοφορία των οχημάτων η Βασ. Αμαλίας και η Βασ. Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη, ωστόσο πλέον έχουν δοθεί στην κυκλοφορία

Σύμφωνα με την Αστυνομία κλειστή παραμένει η οδός Πανεπιστημίου.