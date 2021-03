Κοινωνία

Συλλήψεις για κορονοπάρτι οργίων με επώνυμους (εικόνες)

Φωτογραφίες και βίντεο με "γαργαλιστικές λεπτομέρειες" στο κινητό διακινητή ναρκωτικών

Έναν από τους πιο γνωστούς προμηθευτές ναρκωτικών των VIP κορονοπάρτι που διοργανώνονται σε Αθήνα και Πειραιά θεωρούν ότι συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών. Πρόκειται για έναν 38χρονο Αλβανό που έχει παρελθόν με τον κόσμο των ναρκωτικών καθώς είχε συλληφθεί άλλες δυο φορές για υποθέσεις εμπορίας και διακίνησης εκατοντάδων κιλών κάνναβης.

Η πληροφορία είχε φτάσει εδώ και λίγο καιρό στον 11ο όροφο της Ασφάλειας Αττικής αλλά οι περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω κορονοϊού με τους άδειους δρόμους τα βράδια, δυσκόλευαν τις κινήσεις των αστυνομικών. Ωστόσο έβλεπαν τον 38χρονο να μπαινοβγαίνει σε διάφορα σπίτια και να φεύγει πρωινές ώρες.

«Στα ίδια σπίτια μπαινόβγαιναν και πολλά γνωστά πρόσωπα της καλλιτεχνικής ζωής της χώρας μας. Για τα συγκεκριμένα πάρτι ακούγονταν πολλά αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα», λέει στο astinomiko.gr αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Αρκετά από τα… πολλά που ακούγονταν επιβεβαιώθηκαν όταν οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τα δέκα κινητά τηλέφωνα του 38χρονου και των δυο συνέργων του. Ένας 56χρονου και της συζύγου του, 47 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο διακινούσαν ποσότητες κοκαΐνης, χασίς και χαπιών στην Αθήνα και στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που υπήρχαν στα τηλέφωνα του 38χρονου επιβεβαίωσαν πολλές από τις "γαργαλιστικές λεπτομέρειες" για κλειστά πάρτι με σεξουαλικά όργια και χρήση ναρκωτικών, που είχαν φτάσει ως πληροφορίες στα αυτιά των αστυνομικών. Μάλιστα φαινόταν να συμμετέχει και ο ίδιος στις …περιπτύξεις που ακολουθούσαν την χρήση ναρκωτικών που πουλούσε.

Το πελατολόγιο της σπείρας δεν ήταν μικρό και φαίνεται ότι είχαν αποκτήσει πολύ καλή φήμη για τις υπηρεσίες που προσέφεραν. «Είναι στην ευχέρεια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση πως θα κινηθεί όσον αφορά στις επαφές του κινητού τηλεφώνου αλλά και τα βίντεο και τις φωτογραφίες» λέει με νόημα αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών.

Στην κατοχή των τριών συλληφθέντων, μετά από έρευνες που έκαναν στα σπίτια τους σε Πειραιά και Άγιο Ιωάννη Ρέντη βρέθηκαν «1.140- γραμμ. κοκαΐνης, 4.030 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 188 ναρκωτικά χάπια, 1.005 ευρώ, 10 κινητά τηλέφωνα, 3 ζυγαριές ακριβείας, μαχαίρι τύπου πεταλούδα, ξύλινο σφυρί, ηλεκτρικό αναδευτήρα, 2 πλαστά δελτία ταυτότητας και πλαστό δίπλωμα οδήγησης, πλήθος νάιλον συσκευασιών για επιμερισμό ναρκωτικών».

