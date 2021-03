Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στα Ιλίσια (εικόνες)

Ο σεφ γυρίζει στους δρόμους της περιοχές και σε ιδιαίτερα στέκια, ενώ μας προτείνει και δύο ιδιαίτερα γευστικές συνταγές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο, για μια περιήγησή σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Την Κυριακή 7 Μαρτίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επισκέπτεται την περιοχή των Ιλισίων, που φέρει πολύ από τον αέρα του να ζει κανείς σε μια γειτονιά στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Μακράν η αγαπημένη καντίνα του Δημήτρη είναι η καντίνα της Μιχαλακοπούλου. Θα ήταν αδύνατον να μην περάσει από την πιο διάσημη καντίνα της Αθήνας σε αυτό το επεισόδιο.

Επόμενη στάση η «Κουκουβάγια». Ένα διάσημο εστιατόριο στα Ιλίσια, υψηλής γαστρονομίας, που έχουν δημιουργήσει έξι άνθρωποι, σεφ και γνώστες της εστίασης.

Η βόλτα στα Ιλίσια ολοκληρώνεται στο «Τρομερό Παιδί», έναν τρομερό φούρνο, με μπαγκέτες, γαλλικά γλυκά και ψωμιά.

Ο Δημήτρης μαγειρεύει στην κουζίνα του: κρέπες με τυρί Δανίας και μπεσαμέλ, και κροκέτες τυριού με αρωματικό γιαούρτι.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

