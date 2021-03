Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: ενεργοποιήθηκε το ρήγμα του Τυρνάβου 220 χρόνια μετά (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 το μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου για τα 6 Ρίχτερ στην Ελασσόνα, τους μετασεισμούς και το φαινόμενο “ντόμινο”.​