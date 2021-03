Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: κορονοϊός, καρδιακές βλάβες και διατροφή - “ασπίδα”

Η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 6 Μαρτίου, στις 10:30, μαθαίνουμε τα τέσσερα νέα συμπτώματα-κλειδιά για τη διάγνωση της covid-19. Ενημερωνόμαστε για τη νέα μελέτη με σκοπό την ανίχνευση καρδιακής βλάβης από κορονοϊό, τον τρόπο που πέντε φρούτα και λαχανικά την ημέρα θωρακίζουν την υγεία μας και, τέλος, τι κάνουμε για τον ξαφνικό πόνο στη μέση.

Την Κυριακή 7 Μαρτίου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε πώς διαχειριζόμαστε το ισοπεδωτικό Μετατραυματικό Άγχος, τι αποκαλύπτει η Νευροεπιστήμη για τη σχέση φαγητού και συναισθημάτων, πώς θα ανακουφιστούμε από τον πόνο στον καρπό και τα αίτια του εμετού στα ζωάκια μας.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

