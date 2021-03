Υγεία - Περιβάλλον

VICE Specials: “Aντιεμβολιαστές, Σκεπτικιστές και ο Κίνδυνος για την Ανοσία της Αγέλης” (εικόνες)

Ακόμη ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του ελληνικού γραφείου του VICE, προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Αντιεμβολιαστές, Σκεπτικιστές και ο κίνδυνος για την ανοσία της αγέλης».

Με την κυκλοφορία του πρώτου εμβολίου Rna κατά του COVID-19 στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, άρχισαν να διασπείρονται οι απόψεις ότι τα εμβόλια Rna αλλοιώνουν το ανθρώπινο DNA και ότι σε κάθε περίπτωση τα εμβόλια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από τον ίδιο τον κορονοϊό που δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία απλή γρίπη. Παρόλο που ειδικοί επιστήμονες και γιατροί παγκοσμίως, έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να χαρακτηρίσουν αυτές τις απόψεις ανυπόστατες και ψευδείς, εκείνες έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς και στη χώρα μας, ανάμεσα σε εκείνους που ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στο καινούργιο εμβόλιο και φυσικά στους αρνητές όλων των εμβολίων, θέτοντας σε κίνδυνο την ανοσία της αγέλης που μπορεί να επιτύχει το εμβόλιο.

Η Ελίζα Μπενβενίστε μίλησε με την Ιωάννα Μακρή, που δεν έχει εμβολιάσει τα παιδιά της με τα παιδικά εμβόλια και δεν πιστεύει στην πανδημία του κορονοϊού, αλλά και τη Μυρτώ Χρονάκη που εμφάνισε σκλήρυνση κατά πλάκας όταν ήταν 19 ετών και οι μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές την έκαναν σταδιακά να αμφισβητήσει την παραδοσιακή ιατρική, αλλά και την ανάγκη των εμβολιασμών.

Συνάντησε τον 52χρονο Στέφανο Στεφάνου που νόσησε πολύ βαριά από κορονοϊό και διασωληνώθηκε, αλλά και τον 44χρονο Μάριο Δρακούλη που ήταν το κρούσμα νούμερο 35 στην Ελλάδα και νοσηλεύτηκε έναν μήνα στο «Σωτηρία». Και οι δύο μίλησαν για την ανάγκη να εμβολιαστεί ο κόσμος για να μην περάσει κανείς άνθρωπος αυτά που έζησαν οι ίδιοι λόγω του κορονοϊού.

Η κάμερα του VICE μπήκε στη Μονάδα COVID του Νοσοκομείου «Αττικό», όπου ο υπεύθυνος της ΜΕΘ, καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Γιώργος Δημόπουλος περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές και την πρωτοφανή μοναξιά που βιώνουν οι ασθενείς με κορονοϊό.

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ και κλινικός αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Γιώργος Παπαζήσης, που παρακολουθεί τους εμβολιασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, τόνισε στο VICE ότι «δεν υπάρχει κανένας συσχετισμένος θάνατος οφειλόμενος στο εμβόλιο».

Τέλος, η καθηγήτρια Επικοινωνίας του ΑΠΘ και επισκέπτρια καθηγήτρια του ΜΙΤ Media Lab, Δήμητρα Δημητρακοπούλου, που διεξάγει μία έρευνα για τους σκεπτικιστές του εμβολίου για τον κορονοϊό, ανατρέπει τις μέχρι τώρα αντιλήψεις σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους αρνητές του εμβολίου.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 8 Μαρτίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials