“Άγριες Μέλισσες”: δολοπλοκίες, ένα σχέδιο φυγής και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών (εικόνες)

Τα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, κρύβουν αναπάντεχες εκπλήξεις για τους ήρωες και τους τηλεθεατές.

Η αγαπημένη σειρά εποχής του ΑΝΤ1 συνεχίζεται με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν, από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη στις 22:00….

Δευτέρα 8 Μαρτίου - Επεισόδιο 104

Η σύλληψη του Νέστορα αλλά και η προσαγωγή του Προύσαλη στην Ασφάλεια της Λάρισας κάνει τον γύρο του χωριού. Ο Άγγελος προσπαθεί να πείσει τον Νέστορα να μιλήσει πρώτος και να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Η Ουρανία βλέπει τους κόπους της να χάνονται, ύστερα από ένα τηλεφώνημα του Τσαμπαρδή, και η σύγκρουση με τον Κυριάκο είναι αναπόφευκτη. Η απόφαση της Ασημίνας και του Νικηφόρου να μετακομίσουν στο Παρίσι, θα τους φέρει αντιμέτωπους με τις οικογένειές τους. Η Δρόσω και ο Κωνσταντής αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους κι απευθύνονται σε δικηγόρο προκειμένου να τους εμποδίσουν. Ο πόλεμος μεταξύ των δυο ζευγαριών είναι προ των πυλών.

Τρίτη 9 Μαρτίου - Επεισόδιο 105

Ο Προύσαλης αφήνεται ελεύθερος, σε αντίθεση με τον Νέστορα που περνάει το βράδυ του στο κρατητήριο. Όμως, μια απρόσμενη συνάντηση από το παρελθόν του, μέσα στα γραφεία της Ασφάλειας, θα τον φέρει αντιμέτωπο με τη σωτηρία ή την καταστροφή του. Μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του Μιλτιάδη θα βάλει σε κίνδυνο τη σχέση του με τον Ευτύχη. Οι συγκρούσεις μεταξύ της Ουρανίας και του Κυριάκου συνεχίζονται αμείωτοι, ενώ ο Σωκράτης οδηγείται σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές καθώς ο φόβος του για τον Δούκα τον έχει κυριεύσει. Ο Σέργιος είναι ενθουσιασμένος με την επικείμενη μετακόμιση στο Παρίσι, όμως, η Δρόσω δεν είπε ακόμα την τελευταία της λέξη.

Τετάρτη 10 Μαρτίου - Επεισόδιο 106

Η Ελένη ετοιμάζεται για τη δίκη εναντίον του Βόσκαρη με μόνο όπλο την ομολογία του Γκούμα. Μια αναπάντεχη έκπληξη, όμως, θα αναπτερώσει τις ελπίδες της. Η Σοφούλα πιέζεται καθώς ο Φωτιάδης σκοπεύει να παρουσιάσει τον Βόσκαρη ως θύμα και της ζητάει να πει κι άλλα ψέματα. Θα μιλήσει στον Άγγελο που εξακολουθεί να την επισκέπτεται κρυφά; Ο Μιλτιάδης προσπαθεί να κρύψει το μέγεθος του προβλήματός του από την κοινωνική λειτουργό Μαργαρίτα Γερμενή, που δε φαίνεται να πείθεται. Ο Νικηφόρος προσπαθεί να δείξει στην Ασημίνα πως η φυγή στο Παρίσι είναι η καλύτερη λύση, παρά το εξώδικο της Δρόσως. Η Ασημίνα δέχεται και ετοιμάζουν κρυφά απ’ όλους την αναχώρησή τους. Θα καταφέρουν να φύγουν πριν καταλάβουν ο Κωνσταντής και η Δρόσω το σχέδιό τους; Ο Θέμελης φοβάται την εκδίκηση από τον Δούκα και προσπαθεί να απομακρύνει τη Δόμνα από τον Μελέτη. Είναι αποφασισμένος να πάρει την κόρη του και να εξαφανιστούν. Ο Κυριάκος ψάχνει τον Τσαμπαρδή για να βοηθήσει την Ουρανία, ενώ η Ρίζω έρχεται πιο κοντά με τον Προύσαλη μετά την περιπέτειά του.

Πέμπτη 11 Μαρτίου - Επεισόδιο 107

Ο Νικηφόρος με την Ασημίνα συνεχίζουν να ετοιμάζουν τη μυστική τους αναχώρηση για το Παρίσι. Θα τα καταφέρουν ή θα ξεσκεπαστεί το μυστικό τους; Οι ελπίδες της Ελένης αναπτερώνονται για την έκβαση της δίκης ύστερα από τα νέα που της έφερε η Λέτα, ενώ θα δεχτεί μια απρόσμενη επίσκεψη από τον ανιψιό της. Η Δόμνα καλεί τον Μελέτη και την Ανέτ, προκειμένου να τους ανακοινώσει κάτι πολύ σημαντικό. Η μέρα της δίκης του Βόσκαρη φτάνει και η Ελένη θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο Δούκας συναντά τον Σωκράτη για να κλείσουν τις τελευταίες εκκρεμότητες στη δουλειά τους, αλλά και το ένοχο παρελθόν τους.

