Κοινωνία

Σεξουαλική κακοποίηση – “Παίδων Αγία Σοφία”: στη Δικαιοσύνη το πόρισμα για τον τραυματιοφορέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει ο 51χρονος για τις κατηγορίες ότι ασελγουσε σε βάρος παιδιών την ώρα που βρίσκονταν σε αναισθησία.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Χωρίς δικηγόρο και δηλώνοντας ότι είναι αθώος εμφανίστηκε στο πειθαρχικό όργανο του νοσοκομείου ο 50χρονος τραυματιοφορέας του Παίδων Αγία Σοφία, ο οποίος κατηγορείται ότι ασελγουσε σε βάρος παιδιών την ώρα που βρίσκονταν σε αναισθησία

"Τον τραυματιοφορέα έτυχε να τον συναντήσω έξω από το διοικητικό συμβούλιο, στο διάδρομο, ο οποίος πράγματι ήταν εκτός τόπου και χρόνου, καμία συναίσθηση των πράξεων που φέρεται ότι έκανε. Ισχυριζόταν ότι «δεν ξέρω τίποτα, οτι δεν έκανα τίποτα, ότι είμαι καλός υπάλληλος». Αλλά όμως υπάρχουν μαρτυρίες τριών γιατρών!", δηλώνει, στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.



Οι μαρτυρίες των 3 γιατρών, οι οποίες κατέθεσαν γραπτώς στο πειθαρχικό όργανο του νοσοκομείου περιγράφουν τον 50χρονο άνδρα να θωπεύει 8χρονο κορίτσι την ώρα που βρισκόταν ναρκωμένο στο χειρουργείο: "Υποψιασμένη πλέον αποφάσισα να παρακολουθήσω τις κινήσεις του κι άλλαξα θέση. Ο τραυματιοφορέας βρισκόταν δίπλα στο παιδί, έχοντας όμως τα χέρια κάτω από την κουβέρτα. […] Σήκωσα απότομα την κουβέρτα, οπότε είδα το χέρι του στην …"

Η πρώτη ποινή που υποβλήθηκε στον τραυματιοφορέα είναι η απομάκρυνση από την θέση του για έναν μήνα.

"Διαπιστώθηκε ότι η ποινή που θα πρέεπι να υποβληθεί στον συνάδελφο για τα αδικήματα είναι μεγαλύτερη του ενός μήνα που μπορεί να επιβάλει το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου, παραπέμφθηκε στην Υγειονομική Περιφέρεια, στο πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο η πλειοψηφία είναι δικαστές, προκειμένου να δικαστεί", σημειώνει ο Μιχάλης Γιαννακός

Ο 50χρονος παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό όργανο της ΥΠΕ ενώ το πόρισμα της ΕΔΕ του νοσοκομείου μεταβιβάστηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διερευνηθούν εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος των παιδιών.