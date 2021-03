Κόσμος

Τουρκία: Πολύνεκρη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Μεταξύ των νεκρών ειναι ένας ανώτερος αξιωματικός.

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη νοτιοανατολική Τουρκία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων και ένας αντιπτέραρχος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, ανακοίνωσε το υπουργεό Άμυνας.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από την επαρχία Μπινγκόλ στις 12.55 (ώρα Ελλάδας). Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε αφού χάθηκε η επαφή με αυτό περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 13.25.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι πρόκειται για δυστύχημα, χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι τρεις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο της συντριβής, αφότου ανέπτυξαν drone, ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.