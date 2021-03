Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Στους “4” με… ήττα η ΑΕΚ

Η “προίκα” του πρώτου αγώνα έδωσε την πρόκριση στην Ένωση με αντίπαλο τον Βόλο.

"Γλυκιά" ήττα με 1-0 γνώρισε η ΑΕΚ στον Βόλο, αφού προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας με συνολικό σκορ 4-3.

Ο Δουβίκας με πέναλτι στο 35' πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για τον Βόλο, που προβλημάτισε την ΑΕΚ κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να την απειλήσει στο δεύτερο.

Ανεξάρτητα από την πρόκριση, η ΑΕΚ προβλημάτισε με την απόδοσή της αφού δημιούργησε ελάχιστες ευκαιρίες για γκολ, δεν κατάφερε να σκοράρει και αγχώθηκε στο φινάλε. Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο Χνιντ που μπήκε ως αλλαγή στο 82' και... κατάφερε να αποβληθεί με δύο κίτρινες κάρτες στις καθυστερήσεις!

Ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να τα βάζει με την τύχη του, μιας και είδε τον Σάκχοφ να αποχωρεί από το ματς με μυικό τραυματισμό, ενώ πρόβλημα είχε και ο Σιμάνσκι, που έσφιξε τα δόντια για να παίξει μέχρι το φινάλε.

Το ματς

Ο Άνχελ Λόπεθ παρέταξε τον Βόλο με σύστημα 4-2-3-1. Τερματοφύλακας ήταν ο Κλέιμαν, με δίδυμο στόπερ τους Μήτογλου και Γκρίλο, δεξί μπακ τον Τέκιο και αριστερό τον Φεράρι. Ο Τσοκάνης και ο Νίκης συνέθεσαν το δίδυμο του άξονα, με τον Μπαριέντος μπροστά τους. Στα δύο άκρα κινήθηκαν οι Μπαρτόλο και Περέα, με τον Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσης.

Με 4-3-3 κατέβασε την ΑΕΚ ο Μανόλο Χιμένεθ. Κάτω από τα δοκάρια κάθισε ο Τσιντώτας, με τετράδα στην άμυνα τους Σβάρνα, Νεντελτσιάρου, Λάτσι και Λόπες, από δεξιά προς αριστερά. Σάκχοφ, Σιμάνσκι και Κρίστιτσιτς αποτέλεσαν την τριάδα των χαφ. Στα δεξιά της επίθεσης ξεκίνησε ο Γκαρσία, στα αριστερά ο Μάνταλος και στην κορυφή ο Ανσαριφάρντ.

Αναζητώντας ένα γρήγορο γκολ που θα τον έβαζε στο κόλπο της πρόκρισης, ο Βόλος μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Η ομάδα του Λόπεθ απείλησε με σουτ που βρήκαν εστία, από τον Φεράρι στο 3' και τον Νίνη στο 6'. Σε αμφόιτερες τις περιπτώσεις ο Τσιντώτας μπλόκαρε την μπάλα, ενώ στο 7' ο Μήτογλου αιφνιδιάστηκε και δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα από κοντά μετά από εκτέλεση κόρνερ και κόντρα σε αντίπαλο. Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε στο 9', με τον Ανσαριφάρντ να γυρίζει ωραία το σώμα του και να εκτελεί με το δεξί, υποχρεώνοντας τον Κλέιμαν στη μοναδική του επέμβαση στο πρώτο μέρος.

Η ΑΕΚ πέτυχε να ρίξει τον ρυθμό του αγώνα μετά το 10', ωστόσο ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από τους παίκτες του, οι οποίοι αδυνατούσαν να συνδυαστούν και να απειλήσουν τον Βόλο. Ο πιο δραστήριος παίκτης της Ένωσης ήταν ο Ανσαριφάρντ, που παραλίγο να κάνει τη ζημιά στους Βολιώτες στο 32'΄, όταν πήρε την μπάλα από τον Σιμάνσκι, έκανε εξαιρετική προσποίηση στον Φεράρι και πάτησε περιοχή, αλλά το σουτ του στάματησε στο τάκλιν του Γκρίλο.



Στο 34' ο Βόλος κέρδισε πέναλτι από το... πουθενά. Ο Δουβίκας δοκίμασε σουτ από μακρινή απόσταση, η μπάλα κόντραρε στον Νεντελτσιάρου και ο Νίνης πρόλαβε να την "τσιμπήσει" προ του Τσιντώτα, ο οποίος επιχείρησε έξοδο αφού κανείς συμπαίκτης του δεν βρέθηκε στο σημείο να αναχαιτίσει τον Νίνη. Ο Έλληνας γκολκίπερ ανέτρεψε τον αντίπαλό του και ο διαιτητής Τζοβάρας σφύριξε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Δουβίκας, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0 στο 35'.

Ο Βόλος έψαχνε ένα ακόμα γκολ για να εξασφαλίσει σκορ πρόκρισης και παραλίγο να το πετύχει στο 40', όταν το διαγώνιο σουτ του Μπαρτόλο κόντραρε και έφυγε κόρνερ, ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι του Τσιντώτα.

Η ΑΕΚ μπήκε σαφώς πιο συγκεντρωμένη στο δεύτερο ημίχρονο, σε σχέση με το πρώτο, και κράτησε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της έχοντας τον έλεγχο του αγώνα. Η Ένωση έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει στο 59', και πάλι με τον Καρίμ Ανσαριφάρντ. Ο Σιμάνσκι επιχείρησε πάσα για τον Χριστόπουλο, με τον Τέκιο να βάζει την προβολή και να στέλνει άθελά του την μπάλα στον Ανσαριφάρντ, που όμως νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Κλέιμαν.



Όσο περνούσε η ώρα, οι παίκτες του Βόλου έμοιαζαν να μένουν από δυνάμεις, μην έχοντας ανάλογη ενέργεια με αυτή που έβγαλαν στο πρώτο ημίχρονο. Από την πλευρά της η ΑΕΚ, ναι μεν δεν δεχόταν φάσεις, αλλά δεν κατάφερνε ούτε να απειλήσει στην κόντρα. Κάπως έτσι, η ομάδα του Χιμένεθ συνέχισε να... παίζει με τη φωτιά, καθώς ένα γκολ του Βόλου αρκούσε για να την πετάξει εκτός συνέχειας στο Κύπελλο.

Στα τελευταία λεπτά ο Βόλος έψαξε το γκολ με γεμίσματα προς την αντίπαλη περιοχή, τα οποία δεν είχαν αποτέλεσμα. Παρά την αποβολή του Χνιντ με δύο κίτρινες κάρτες στις καθυστερήσεις και την προώθηση του τερματοφύλακα του Βόλου, Κλέιμαν, στην περιοχή της ΑΕΚ για ένα τελευταίο γέμισμα, η μπάλα κατέληξε άουτ και η Ένωση κράτησε μέχρι τέλους το αποτέλεσμα που της έδωσε την πρόκριση.

Οι συνθέσεις

Βόλος (Ανχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Τέκιο (70΄ Ριένστρα), Μήτογλου, Γκρίλο, Φεράρι, Τσόκανης, Μπαριέντος, Νίνης, Περέα (62΄ Μπουένο), Μπαρτόλο, Δουβίκας.



ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Σβάρνας, Λόπες, Νεντελτσιάρου, Λάτσι, Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς, Σάκχοφ (83΄ Χνιντ), Γκαρσία (87΄ Βασιλαντωνόπουλος), Μάνταλος (57΄ Χριστόπουλος), Ανσαριφάρντ (83΄ Μαχαίρας).