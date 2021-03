Κοινωνία

Μη κατοικήσιμα πάνω από 200 σπίτια σε Ελασσόνα και Τύρναβο

Την Πέμπτη έγιναν αυτοψίες σε 294 κτήρια και σε 35 σχολικές μονάδες.

Μη κατοικίσιμα έκριναν 205 σπίτια οι μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών κατά τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν, σήμερα, σε Τύρναβο και Ελασσόνα, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τετάρτη.

Ειδικότερα, κλιμάκιο 42 μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έκανε ελέγχους για την εκτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτίρια (κατοικίες, σχολικές μονάδες, δημόσια κτίρια, κέντρα υγείας) για την αποτίμηση των ζημιών από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Έγιναν αυτοψίες σε 294 κτήρια και σε 35 σχολικές μονάδες σε Κοινότητες του Δήμου Τυρνάβου και Ελασσόνας.

Την Παρασκευή, ακόμη 50 μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα πραγματοποιούν αυτοψίες για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Ελασσόνας και Τυρνάβου.