Επίδομα 534 ευρώ: Πότε πληρώνονται οι αναστολές Φεβρουαρίου

Αναλυτικά οι καταβολές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Αύριο Παρασκευή 5 Μαρτίου θα γίνει η καταβολή ποσού 260,52 εκατ. ευρώ σε 611.618 δικαιούχους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας.

Αναλυτικά οι καταβολές έχουν ως εξής:

Ποσό 254,9 εκατ. ευρώ αφορά στην καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους 532.208 εργαζομένους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά τον Φεβρουάριο.

Ποσό 3,12 εκατ. ευρώ αφορά στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 8.272 δικαιούχους για αναστολές συμβάσεων εργασίας Ιανουαρίου, για τις οποίες υποβλήθηκαν συμπληρωματικές δηλώσεις.

Ποσό 2,4 εκατ. ευρώ περίπου αφορά σε επιδόματα αδείας 71.092 εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Τέλος, ποσό 55.686 ευρώ αφορά σε πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 116 δικαιούχους, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων από εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο του τουρισμού.