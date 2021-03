Τεχνολογία - Επιστήμη

Κατασκευάζεται ξενοδοχείο στο Διάστημα! (βίντεο)

Θα μπορεί να φιλοξενεί 400 διαστημικούς ταξιδιώτες και θα διαθέτει κινηματογράφους, μπαρ, εστιατόρια και γυμναστήριο.​ Πότε ανοίγει;