Κύπελλο Ελλάδας: μια γκάφα και… η πρόκριση στον Ολυμπιακό

Ο Κουέστα, με τη... "βοήθεια" του Μπουχαλάκη, έστειλε τον Άρη εκτός της τετράδας του θεσμού.

Τι κι αν αγχώθηκε για 86 λεπτά, τι κι αν δεν έπειθε με την εμφάνισή του ο Ολυμπιακός χρειαστηκε την… οξυδέρκεια του Μπουχαλάκη και το ολέθριο λάθος του Κουέστα για να βρει το γκολ που χρειαζόταν για περάσει στην επόμενη φάση. Οι "κίτρινοι" είχαν ανοίξει το σκορ στο 56’ με πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα, όμως το γκολ του Έλληνα μέσου έκανε το τελικό 1-1.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα και τους γηπεδούχους να προσπαθούν να πιέσουν την άμυνα των "ερυθρολεύκων". Όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που στο 8’ έφτασαν κοντά στο 0-1, όταν ο Μασούρας έβγαλε σέντρα στον Κάιπερς στην μικρή, με τον Ολλανδό, όμως να σουτάρει με την μια άουτ. Στην επόμενη φάση οι κίτρινοι… απάντησαν και μετά από ωραίο συνδυασμό ο Σάσα σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής λίγο έξω από τα δοκάρια του Κρίστινσον. Στο 15’ Ο Μαντσίνι έβγαλε φοβερή κάθετη πάσα, που τρύπησε την άμυνα των Πειραιωτών, όμως ο Μπερτόλιο που κινήθηκε στην πορεία της μπάλας δεν θα την προλάβει, χάνοντας μια μοναδική ευκαιρία.

Οι παίκτες του Άκη Μάντζιου προσπαθούσαν να πιέσουν ψηλά την πρώτη πάσα που έπαιρνε συνήθως ο Μπα, για να δυσκολέψουν την ανάπτυξη των φιλοξενούμενων, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Όσο περνούσε η ώρα ο Άρης έκανε αβίαστα λάθη στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, πράγμα που έδινε εύκολες δεύτερες επιθέσεις στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Οι φιλοξενούμενοι, κυρίως με τον Ραντζέλοβιτς, δοκίμαζαν να παίξουν στην πλάτη των αμυντικών των γηπεδούχων, χωρίς όμως κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία να δημιουργείται.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως τελείωσε και το πρώτο, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να έχουν το έλεγχο της μπάλας και να προσπαθούν να δημιουργήσουν φάσεις μπροστά από την εστία του Κρίστινσον. Στο 52’ ο διαιτητής Γκεστράνιους θα δείξει πέναλτι για τον Άρη, σε μαρκάρισμα του Ανδρούτσου στον Μπερτόλιο. Την εκτέλεση θα αναλάβει ο Μπρούνο Γκάμα που θα ευστοχήσει και θα κάνει το 1-0 και θα δώσει σκορ πρόκρισης στην ομάδα του.Από εκείνο το σημείο και μετά ο Πέδρο Μαρτίνς θα προσπαθήσει να κάνει πιο επιθετικό τον Ολυμπιακό, περνώντας τον Φορτούνη και τον Μπρούμα στον αγωνιστικό χώρο. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, όμως χωρίς να μπορούν να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων.



Οι "ερυθρόλευκοι" προσπαθούσαν να απειλήσουν από γεμίσματα και στο 82’ μετά από σέντρα ο Ανδρούτσος θα βρεθεί σε καλό σημείο, όμως δεν θα τελειώσει σωστά με την μπάλα να φεύγει άουτ. Όμως στο 86’ ο Ολυμπιακός θα βρει το… χρυσό γκολ με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Ο Κουέστα θα αφήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο Μπουχαλάκης που περίμενε στο δοκάρι θα την κλέψει και θα κάνει το 1-1 σε κενή εστία. Η συνέχεια δεν θα έκρυβε... τίποτα με το τελευταίο σφύριγμα του Γκεστράνιους να χαρίζει μια απίστευτη πρόκριση για τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Οι συνθέσεις

Άρης (Μάντζιος): Κουέστα, Ροζ, Δεληζήσης, Σούντγκρεν, Σάκιτς, Λούκας Σάσα, Τζέγκο, Μπερτόγλιο (68’ Μπρούνο), Μπρούνο Γκάμα, Μαντσίνι (75’ Σίλβα), Μάνος (75’ Κάτσε)

Ολυμπιακός (Μαρτίνς): Κρίστινσον, Ανδρούτσος, Μπα (75’ Καμαρά), Σωκράτης ,Χολέμπας, Μπουχαλάκης, Τιάγκο Σίλβα (66’ Εμβιλά), Ραντζέλοβιτς (66’ Φορτούνης), Μασούρας (66’ Μπρούμα), Κάιπερς (75’ Ελ Αραμπί), Χασάν.