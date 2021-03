Κόσμος

Αποκεφάλισε την κόρη του και πήγε το κεφάλι της στην αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λόγους επικαλέστηκε ο παιδοκτόνος για να αιτιολογήσει την κτηνωδία του.

Η αστυνομία στη βόρεια Ινδία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε έναν άνδρα, ο οποίος αποκεφάλισε την κόρη του και πήγε το κεφάλι της στον αστυνομικό σταθμό του χωριού του, μια υπόθεση που αναζωπύρωσε τις εκκλήσεις για την εφαρμογή νέου νόμου κατά των αποκαλούμενων δολοφονιών τιμής.

Ο άνδρας είπε στην αστυνομία ότι επιτέθηκε εναντίον της 17χρονης κόρης του με ένα τσεκούρι την Τετάρτη, έχοντας εξοργιστεί για τη σχέση της με έναν άνδρα.

«Ομολόγησε το έγκλημά του. Είπε ότι είδε την κόρη του σε μια ταπεινωτική στάση μαζί με έναν άνδρα και την αποκεφάλισε, σε μία έκρηξη οργής», είπε στο Thomson Reuters. Foundation ο Ανουράγκ Βατς, ο αστυνομικός διευθυντής της επαρχίας Χαρντόι στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια δολοφονούνται στη νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή κάθε χρόνο, από μέλη των οικογενειών τους, που εξοργίστηκαν επειδή έβλαψαν την «τιμή» τους.

«Οι κόρες στην Ινδία θεωρούνται μια ένδειξη της οικογενειακής τιμής, με αποτέλεσμα να διαπράττονται τέτοιου είδους εγκλήματα», εξηγεί η Μάντχου Γκαργκ, αντιπρόεδρος της οργάνωσης All India Democratic Women Association στο Ούταρ Πραντές.

Στην Ινδία καταγράφηκαν 24 δολοφονίες τιμής το 2019.