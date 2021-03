Αθλητικά

“Πλήρωσε” τα λάθη του ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο

Τρίτη σερί ήττα για την ομάδα του Κάτας, στην 28η αγωνιστική της Euroleague.

Άξιος της μοίρας του ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε 76-71 από την Μπάγερν στο Μόναχο.

Οι «πράσινοι» κοίταξαν στα μάτια τη φορμαρισμένη Μπάγερν, αλλά... πληγώθηκαν από το τρανζίσιον παιχνίδι των Γερμανών, από την έλλειψη καθαρού μυαλού στη θέση «1» (9λ. συνολικά οι Σέλβιν Μακ και Χάουαρντ Σαντ Ρος) και από τα κακά ποσοστά σε τρίποντα (22%) και βολές (60%). Ο Όντεντ Κάτας παρέταξε για άλλη μια φορά την ομάδα του δίχως δύο από τους κορυφαίους παίκτες του, τους τραυματίες Νεμάνια Νέντοβιτς - Ιωάννη Παπαπέτρου και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κυνηγήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό το ματς στην «Audi Dome».

Φυσικά, το παιχνίδι είχε την υπογραφή του Ουέιντ Μπόλντγουιν. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν βγαλμένος από το... 2K και «οργίασε» με 27 πόντους (7/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7/7 βολές), 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Αμερικανός γκαρντ έδινε την εντύπωση πως θα μπορούσε να σκοράρει όλο το βράδυ, με κάθε τρόπο, απέναντι στην άμυνα της ελληνικής ομάδας. Σε καλό βράδυ βρέθηκε και ο χρήσιμος Βλάντιμιρ Λούσιτς, που έκανε «ζημιά» στους φιλοξενούμενους (14π.).

Ο Παναθηναϊκός σούταρε με πολύ κακά ποσοστά τόσο πίσω από τα 6,75μ. (4/18 3π.), όσο και από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» (17/28β.) και παρά την κυριαρχία του στα ριμπάουντ (24-34ρ.) δεν κατάφερε να «υποτάξει» τους Γερμανούς. Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» με 14π. (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/9 βολές), ενώ τον ακολούθησαν οι Λευτέρης Μποχωρίδης - Γιώργος Παπαγιάννης (10π. έκαστος). Θετικά δείγματα γραφής από τον Ζακ Όγκαστ (8π., 3ρ.) και τον Μπεν Μπέντιλ (8π., 8ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 37-36, 57-55, 76-71