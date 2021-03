Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά τα 8,1 ρίχτερ

Τρεις μεγάλες σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν συναγερμό και υποχρέωσαν τις Αρχές να μεταφέρουν τους κατοίκους σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, υπό τον φόβο τσουνάμι.

Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας ήρε την εντολή κατεπείγουσας απομάκρυνσης από παραθαλάσσιες περιοχές εξαιτίας του κινδύνου να χτυπηθούν από τσουνάμι, διαβεβαιώνοντας ότι «τα μεγαλύτερα κύματα πέρασαν», έπειτα από ακολουθία τριών ισχυρών σεισμών.

«Όλοι οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μπορούν πλέον να επιστρέψουν», διαβεβαίωσε η υπηρεσία, η οποία νωρίτερα είχε ζητήσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες να σπεύσουν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο και στην ενδοχώρα του Βόρειου Νησιού.

Το τσουνάμι προκάλεσε ο τρίτος και ισχυρότερος από τους σεισμούς (7,2, 7,4 και 8,1 βαθμών) που σημειώθηκαν κοντά στα απομακρυσμένα και ακατοίκητα νησιά Κερμαντέκ, χωρίς πάντως να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς στη Νέα Ζηλανδία.