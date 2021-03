Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: Έκτακτη σύσκεψη για τα προβλήματα

Από τη ΓΓΠΠ ο Νίκος Χαρδαλιάς και επί τόπου ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας για το συντονισμό των ενεργειών.

Σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους συναρμόδιους φορείς βρίσκεται ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, έπειτα από την νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 ρίχτερ στην Ελασσόνα, που καταγράφηκε νωρίς το βράδυ της Τσικνοπέμπτης.

Ο κ. Χαρδαλιάς παραμένει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) , ενώ με εντολή του στην περιοχή μεταβαίνει εσπευσμένα ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου.

Παράλληλα ευρεία σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον βέλτιστο συντονισμό των ενεργειών τους προς αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Άκης Τσελέντης, τόνισε ότι το φαινόμενο θα έχει διάρκεια αλλά και ένταση.

Σημειώνεται επίσης, ότι συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στην περιοχή για την άμεση αποκατάσταση προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκύψει, ιδίως στο χωριό Μεσοχώρι. Υπενθυμίζεται ότι η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη στις 20:38, 16 χλμ. ΝΝΔ της Ελασσόνας, με εστιακό βάθος 11,3 χλμ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Με δεδομένη την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή την Τετάρτη, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην εισέρχονται σε κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές για την αποφυγή τραυματισμών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους. Υπενθυμίζεται ακόμη, ότι ήδη τρία ξενοδοχεία στα Τρίκαλα και δύο στη Λάρισα έχουν μισθωθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους κατοίκους που δεν επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στις οικίες τους. Οι κάτοικοι της περιοχής που επιθυμούν να μεταβούν στις εν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους δήμους Τυρνάβου και Ελασσόνας.

Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΑΒ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού), καθώς και οι 1η, 2η, 7η και 8η Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ώστε να παρέμβουν άμεσα για την παροχή κάθε συνδρομής προς τους πολίτες, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο «Εγκέλαδος» για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.

Χωρίς ρεύμα χωριά του δήμου Ελασσόνας λόγω των νέων σεισμικών δονήσεων

Χωρίς ρεύμα βρίσκονται τα χωριά Μαγούλα, Μεσοχώρι και Αμούρι του δήμου Ελασσόνας, καθώς προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο από τις νέες σεισμικές δονήσεις και τις πτώσεις χαλασμάτων από παλιά σπίτια που είχαν πληγεί από τον σεισμό της Τετάρτης.

Αρκετοί κάτοικοι είναι στους δρόμους των χωριών και υπάρχει αναστάτωση για το φαινόμενο.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στα χωριά βρίσκεται κλιμάκιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου μεταφέρει κουβέρτες, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για τους κατοίκους των περιοχών.

Τρίκαλα: Κλειστά και την Παρασκευή όλα τα σχολεία λόγω του νέου σεισμού

Κλειστά θα παραμείνουν και την Παρασκευή όλα τα σχολεία στα Τρίκαλα με απόφαση του δημάρχου Τρικκαίων για λόγους ασφαλείας, έπειτα από την νέα ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών ώστε τα σχολικά συγκροτήματα να επανεξεταστούν εκ νέου από μηχανικούς για τυχόν ζημιές.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο δήμαρχος Τρικκαίων Δ.Παπαστεργίου, τόνισε ότι, οι έλεγχοι που έγιναν πριν από το χθεσινό ισχυρό σεισμό, δεν είναι πλέον επαρκείς.

Όπως είπε, στα Τρίκαλα φιλοξενούνται περίπου 400 κάτοικοι του Δαμασίου, αλλά κι αυτοί με τη χθεσινή δόνηση, πετάχτηκαν έξω από τα ξενοδοχεία.

Ανακοίνωσε, επίσης ότι, σήμερα θα μοιραστούν φάρμακα από το κοινωνικό ιατρείο, καθώς πολλοί από τους σεισμόπληκτους είναι ηλικιωμένοι που δεν πήραν τίποτα μαζί τους.

Στους δρόμους οι πολίτες της Λάρισας μετά τις συνεχιζόμενες σεισμικές δονήσεις - Επιχειρεί προληπτικά η ΕΜΑΚ στο Δαμάσι για κάθε ενδεχόμενο

Ανάστατοι είναι οι πολίτες της πόλης Λάρισας, λόγω των νέων σεισμικών δονήσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στη περιοχή. Αρκετοί άνθρωποι έχουν βγει από τα σπίτια τους και συγκεντρώνονται σε πλατείες, πάρκα και άλλους ανοιχτούς χώρους για κάθε ενδεχόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Τύρναβο και συγκεκριμένα στο χωριό Δαμάσι που έχει πληγεί από τον χθεσινό σεισμό, δυνάμεις της ΕΜΑΚ επιχειρούν προληπτικά στη περιοχή, για το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει κάποιος νέος εγκλωβισμός.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκκουρας, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποιος άνθρωπος που να έχει προβλήματα, ούτε έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής τραυματισμοί.