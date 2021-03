Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το τριήμερο

Αναλυτικά οι προβλέψεις για τα ζώδια για το επόμενο τριήμερο.

ΚΡΙΟΣ: Είστε αεικίνητοι και η αλήθεια είναι ότι είστε και πολύ πιο σίγουροι ότι έχετε επιχειρήματα τα οποία και θα τα βάλετε σε μία σειρά… Ερωτικά, το κλίμα έχει ένα μυστήριο που σας έχει σε μία γλυκιά εγρήγορση… Όσο θέλετε να νιώσετε σιγουριά τόσο φτάνετε στο αντίθετο αποτέλεσμα… Αν αποφασίσετε να το πάτε πιο χαλαρά και δε ζητάτε κάτι που δεν μπορούν να σας δώσουν τόσο το καλύτερο για εσάς… Επαγγελματικά, έχετε περισσότερη συνεργασία αλλά καλύτερα να μην αποκαλύψετε τις προθέσεις σας, γιατί κάτι είναι καλύτερα να μείνει κρυφό για την ώρα!

ΤΑΥΡΟΣ: Σας εγκαταλείπει ο Άρης και σας βάζει σε μία γλυκιά αδράνεια η οποία όμως αυτές τις μέρες θα σας κάνει πιο εσωτερικούς και κυρίως θα ψάχνετε να βρείτε μία ασφάλεια η οποία δε θα σας κατοχυρώνει… Η αλήθεια είναι ότι η λογική σας δεν βρίσκει αντίκτυπο… Επαγγελματικά, τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν μία πορεία η οποία έχει λιγότερη πίεση η οποία σας δίνει περιθώρια για περισσότερη δημιουργικότητα… Έχετε μία νοσταλγία αυτές τις μέρες πάντως, που ερωτικά, σας βγαίνει σε καλό!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η επίσκεψη του Άρη είναι για εσάς η κινητήρια δύναμή σας και γι΄ αυτό τον υποδέχεστε με χαρά.. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να βρείτε τρόπους να διοχετεύσετε την ενέργειά σας γιατί όταν αυτή δεν εκτονώνεται επιστρέφει σε εσάς σε υπερένταση… Αυτές τις μέρες μπορείτε να νιώσετε περισσότερο συντροφικοί και να πάρετε χαρά… Ερωτικά, είναι η ώρα να πάρετε πρωτοβουλίες ακόμα και αν δεν είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα… Επαγγελματικά, δείτε κάτι καλό αλλά μην το υπερεκτιμήσετε!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι έχετε χάσει τον προγραμματισμό σας και έχουν μείνει κάποια πράγματα πίσω και γι’ αυτό από την Παρασκευή και μετά θα βρείτε τρόπους να το εκτονώσετε… Επαγγελματικά, ψάχνετε μία λύση η οποία στηρίζεται σε λογικά επιχειρήματα αλλά θα πρέπει να τα παρουσιάσετε κιόλας με έναν τρόπο για επεξήγηση… Η αλήθεια είναι ότι δεν είστε και πολύ σίγουροι για την αποτελεσματικότητά της… Ερωτικά, σας αρέσει να πλανάται ένα μυστήριο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχετε και μία είδους ανασφάλεια αλλά προς το παρόν το απολαμβάνετε!

ΛΕΩΝ: Όλο και καλύτερα είστε εσείς και η αλήθεια είναι ότι έχετε κάποια καλά νέα που προέρχονται από το φιλικό σας περιβάλλον… Ερωτικά, έχετε κατακτήσεις τις οποίες όμως θα χρειαστεί να τις αξιοποιήσετε εντός των τειχών του σπιτιού σας… Σίγουρα υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας ακόμα και με τις δεδομένες αποστάσεις για να πάρετε ένα κομμάτι χαράς… Επαγγελματικά, μη φοβάστε το απρόβλεπτο γιατί τώρα ξέρετε να το καθοδηγήσετε!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ξέρετε να πατάτε φρένο και ξέρετε να πατάτε και γκάζι και όλα αυτά μαζί είναι μία ευκαιρία να τα αξιοποιήσετε και να δώσετε συγκεκριμένες κατευθύνσεις… Ερωτικά, το κλίμα είναι θερμό αρκεί και εσείς να αναζωπυρώνετε τη φωτιά όταν χρειάζεται και να την τροφοδοτείτε, αλλιώς θα σβήσει.. Μην τα περιμένετε όλα από τους άλλους, ειδικά αν σας ενδιαφέρουν… Επαγγελματικά, υπάρχει μία ασάφεια που δημιουργεί αντιπαραθέσεις και μην την αμελήσετε γιατί δεν περνάει απαρατήρητη.

ΖΥΓΟΣ: Οικογενειακές αναστατώσεις έχετε σήμερα και αντιλαμβάνεστε τους λόγους που πρέπει να λύσετε κάποια θέματα μία και καλή… Ερωτικά, είστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό σας όμως χρειάζεστε ανανέωση και μάλιστα ριζική και κυρίως στον τρόπο που χειρίζεστε την καθημερινότητά και τον χρόνο σας… Επαγγελματικά, θέλετε να έχετε περισσότερο χρόνο τον οποίο δεν τον έχετε

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναι μία ευκαιρία να προχωρήσετε μπροστά και να δείτε ποια είναι τα δυνατά σας σημεία… Εκεί που υπερτερείτε είναι στην επικοινωνία και είστε και καταφερτζήδες κάτι που θα το αξιοποιήσετε ιδιαίτερα Παρασκευή και Σάββατο… Ερωτικά, είστε πιο ανεξάρτητοι και αυτό σας κάνει να δημιουργείτε αντιζηλίες… Αλλά, δε σας απασχολεί γιατί εσείς είστε σίγουροι για τον εαυτό σας.. Την Κυριακή θα έχετε μία ευχάριστη οικογενειακή έκπληξη, δηλαδή κάτι καλό θα σας πουν οι δικοί σας άνθρωποι!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Σας αρέσει να είστε αρχηγοί και να βάζετε προτεραιότητες… Όταν το κάνετε όμως με στόμφο και αρχηγικές τάσεις είστε υπερβολικοί και δεν αφήνετε καμία πρωτοβουλία σε κανέναν… Ερωτικά, απολαμβάνετε τη θαλπωρή του σπιτιού σας, αφού άλλωστε δεν έχετε και κανένα περιθώριο να κάνετε κάτι διαφορετικό… Επαγγελματικά, μία νέα κίνηση χρειάζεται ένα σύμμαχο τον οποίο τον έχετε!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ένα τριήμερο με αλλαγή διάθεσης δηλαδή εσείς παίρνετε φόρα την Κυριακή και ορθώς θα έχετε ανεβασμένη διάθεση… Ερωτικά, το πρόγραμμά σας λέει ότι θέλετε να κάνετε μία εξομολόγηση η οποία θα σας βοηθήσει να πάτε μπροστά… Σίγουρα θα πάρετε μία ικανοποίηση και θα σας δώσει μία άνεση να προχωρήσετε, αλλά μη γίνετε πολύ συγκεκριμένοι γιατί θα το βρείτε μπροστά σας… Χαλαρά, προχωρήστε… Επαγγελματικά, υπάρχει αποδοχή και θα το νιώσετε!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Έχετε πολλά να κάνετε αυτό το τριήμερο και θα είχατε και πολύ περισσότερα αν είχατε και περισσότερη άνεση κινήσεων… Θα βρεθείτε παρόλα αυτά στο κέντρο των εξελίξεων, κυρίως γιατί κάτι περιμένουν από εσάς… Ερωτικά, δεν είστε σίγουροι για αυτό που νιώθετε γιατί θεωρείτε ότι έχετε ενθουσιαστεί… Εκεί είναι που μπορεί άθελά σας να κάνετε μία κίνηση παρόρμησης και να χρειαστεί να την πάρετε πίσω.. Επαγγελματικά, νιώθετε περισσότερο ασφαλείς, αλλά ίσως είναι γιατί είναι Σαββατοκύριακο!

ΙΧΘΥΕΣ: Η Αφροδίτη και ο Ήλιος συνεχίζουν να είναι σύμμαχοί σας σε αυτό το «ταξίδι» στον χρόνο.. Ερωτικά, είστε σίγουροι ότι μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να «νικήσετε» το ένστικτό σας το οποίο κλωτσάει… Υπάρχει κάτι αντιφατικό στην όλη ιστορία που θα το ανακαλύψετε… Επαγγελματικά, είναι σίγουρο ότι οι σκοτούρες σας συντροφεύουν… Μην πάτε κάτι στο επόμενο βήμα, αν δεν πατήσετε σε αυτό που είστε ήδη!

Πηγή: fthis.gr