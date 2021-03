Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: λογική εξέλιξη να κάνουμε Πάσχα στα χωριά μας αν… (βίντεο)

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ αναφέρθηκε στους 3 σημαντικότερους λόγους οι οποίοι ευθύνονται για την επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στους λόγους, οι οποίοι ευθύνονται για την επιβάρυνση των επιδημιολογικών δεδομένων.

Ο πρώτος αφορά την κυριαρχία πλέον των μεταλλάξεων στα κρούσματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στην Αττική όπου και παρουσιάζεται το εντονότερο πρόβλημα, το 70% περίπου των κρουσμάτων είναι με το στέλεχος της βρετανικής μετάλλαξης.

Ο δεύτερος λόγος για την έξαρση των κρουσμάτων οφείλεται στην κόπωση των πολιτών, είπε ο κ. Δημόπουλος, μια κόπωση που οδηγεί στη μη τήρηση των μέτρων. Και ο τρίτος λόγος για την έξαρση των κρουσμάτων οφείλεται στις καιρικές συνθήκες, καθώς όπως γνωρίζαμε κι από τη γρίπη, τον Φεβρουάριο και τον μισό Μάρτιο είχαμε πάντα τα περισσότερα κρούσματα.

Ο κ. Δημόπουλος παρατήρησε επίσης ότι από την αρχή της πανδημίας το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί σημαντικά, αλλά είναι λογικό να λαμβάνονται κι έκτακτα μέτρα όπως αυτά που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, λόγω της επιβάρυνσης των επιδημιολογικών δεδομένων. Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, συμπλήρωσε ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έχουν φτάσει πλέον στα όρια των αντοχών τους.

Ο κ. Δημόπουλος απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για την εξέλιξη της πανδημίας, λέγοντας ότι για να φανεί αν θα εφαρμοστούν και θα αποδώσουν τα νέα μέτρα θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμη, αλλά το θετικό είναι ότι προχωράει και το πρόγραμμα εμβολιασμού και μέσα στο επόμενο δίμηνο αναμένεται να έχει εμβολιαστεί το 20% του πληθυσμού. Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά θα μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα στα χωριά μας.