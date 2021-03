Κόσμος

Τροχαίο με σχολικό (βίντεο)

Στο πλάι του κατέληξε το σχολικό στο Τέξας.

Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όταν το σχολικό τους ενεπλάκη σε τροχαίο, καταλήγοντας το πλάι του.

Το τροχαίο έγινε στο Χιούστον του Τέξας και οι τοπικοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για «μεγάλο» ατύχημα.

Άλλα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, άλλων τα τραύματα φροντίστηκαν επί τόπου.

Ένα φορτηγάκι ήταν επίσης τρακαρισμένο στο σημείο.

Τα αίτια του ατυχήματος είναι υπό διερεύνηση.