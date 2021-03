Life

Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος για την επιστροφή του στις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά για την επιστροφή του αγαπημένου "Γιάννου" και εκφράζει τον θυμό και την οργή του για τα όσα συμβαίνουν στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και τη στήριξή του στον Σπύρο Μπιμπίλα.