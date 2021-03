Πολιτική

Ράπτη στον ΑΝΤ1: κανείς ασθενής που χρειάστηκε ΜΕΘ δεν έμεινε εκτός (βίντεο)

Η υφυπουργός Υγείας, «έδειξε» τη βρετανική μετάλλαξη και την αυξημένη κινητικότητα για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων.

Η υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι ο περιορισμός των μετακινήσεων μέσω της χρήσης sms με τους κωδικούς 2 και 6 ήταν επιβεβλημένη από τη στιγμή που είχε διαπιστωθεί κατάχρηση από τους πολίτες.

Συμπλήρωσε δε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από την Πολιτεία και ενίοτε υπόκεινται σε σκληρή κριτική, είναι αυτά που κατάφεραν να κρατήσουν όρθια τη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας και την βοήθησαν να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Απαντώντας στην κριτική ότι παρατηρείται το φαινόμενο πολλά κυβερνητικά στελέχη να προβαίνουν σε αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις, τόνισε ότι αυτό δε συμβαίνει, αλλά όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλάζουν, πρέπει να αλλάζει κι ο τρόπος αντιμετώπισης τους, ενώ σε κάθε περίπτωση τον πρώτο λόγο έχει η επιτροπή των ειδικών που κάνει τις εισηγήσεις.

Στη συνέχεια η κυρία Ράπτη, αναφέρθηκε στον μεγάλο αγώνα που γίνεται με την αύξηση των κλινών αλλά και των ΜΕΘ, σε συνεργασία πλέον και με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τις αναδιατάξεις στα νοσοκομεία. Τόνισε δε κατηγορηματικά ότι κανείς ασθενής που χρειάστηκε ΜΕΘ, δεν έμεινε εκτός.

Επεσήμανε δε, ότι η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κυρίως στην επικράτηση της βρετανικής μετάλλαξης, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αυξημένη κινητικότητα παρά το lockdown.

Σε ότι αφορά την πορεία των εμβολιασμών, είπε ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε φτάσει το 1.700.000 εμβολιασμούς και μέχρι το καλοκαίρι προσδοκούμε να φτάσουμε σε ένα ποσοστό εμβολιασμών που θα προσφέρει ανοσία στο γενικό πληθυσμό.