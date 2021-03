Κόσμος

Ελεγχόμενη έκρηξη νάρκης στη θάλασσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την ισπανική παραλία.

Ολόκληρη περιοχή εκκενώθηκε για να γίνει η ελεγχόμενη έκρηξη νάρκης σε παραλία της Ισπανίας.

Οι Αρχές απομάκρυναν τον κόσμο και πυροδότησαν τη νάρκη που ξεβράστηκε στην ακτή.

Η έκρηξη έγινε με επιτυχία, χωρίς προβλήματα και με εντυπωσιακές εικόνες.