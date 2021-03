Αθλητικά

All Star Game: Στην ομάδα του Λεμπρόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ψήφισε τον "Greek Freak" για το All Star Game.

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διαδικασία επιλογής των ομάδων του All Star Game ανάμεσα στους Λεμπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν, όπως ήταν και αναμενόμενο, η πρώτη επιλογή και θα αγωνιστεί μαζί με τον Λεμπρόν Τζέιμς για δεύτερη φορά (2017).

Πιο συγκεκριμένα οι δύο ομάδες αποτελούνται από τους:

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

TEAM LEBRON

ΒΑΣΙΚΟΙ

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Los Angeles Lakers)

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Milwaukee Bucks)

Στέφεν Κάρι (Golden State Warriors)

Λούκα Ντόνσιτς (Dallas Mavericks)

Νίκολα Γιόκιτς (Denver Nuggets)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Ντέμιαν Λίλαρντ (Portland Trail Blazers)

Μπεν Σίμονς (Philadelphia 76ers)

Κρις Πολ (Phoenix Suns)

Τζέιλεν Μπράουν (Boston Celtics)

Πολ Τζορτζ (Los Angeles Clippers)

Ντομάντας Σαμπόνις (Indianna Pacers)

Ρούντι Γκομπέρ (Utah Jazz)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κουίν Σνάιντερ (Utah Jazz)

TEAM DURANT

ΒΑΣΙΚΟΙ

Καϊρί Ιρβινγκ (Brooklyn Nets)

Τζόελ Έμπιντ (Philadelphia 76ers)

Καουάι Λέοναρντ (Los Angeles Clippers)

Μπράντλεϊ Μπιλ (Washington Wizards)

Τζέισον Τέιτουμ (Boston Celtics)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Τζέιμς Χάρντεν (Brooklyn Nets)

Ντέβιν Μπούκερ (Phoenix Suns)

Ζάιον Γουίλιαμσον (New Orleans Pelicans)

Ζακ Λαβίν (Chicago Bulls)

Τζούλιους Ραντλ (New York Knicks)

Νίκολα Βούτσεβιτς (Orlando Magic)

Ντόνοβαν Μίτσελ (Utah Jazz)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ντοκ Ρίβερς (Philadelphia 76ers)