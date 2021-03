Υγεία - Περιβάλλον

Σιώρας στον ΑΝΤ1: Επίταξη του ιδιωτικού τομέα και προσλήψεις στο ΕΣΥ (βίντεο)

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» εκφράζει την αντίθεσή του στο κυβερνητικό σχέδιο για ενίσχυση του ΕΣΥ.