Life

Δύο ελληνικές παραλίες στις καλύτερες “μυστικές” της Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δέκα καλύτερες "μυστικές" παραλίες της Ευρώπης απαριθμούνται από ταξιδιωτικό περιοδικό.

Τις 10 "μυστικές" παραλίες της Ευρώπης προτείνει στους υποψήφιους ταξιδιώτες το ταξιδιωτικό περιοδικό Travel & Leisure, στις οποίες πρωταγωνιστούν και δυο ελληνικές, στην Χαλκιδική και την Πάτμο.

Μάλιστα η παραλία Ψιλή άμμος της Πάτμου βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ανάμεσα σε ακτές από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κροατία και την Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά την παραλία Αρετές στην Χαλκιδική αυτή βρίσκεται στην 9η θέση.

Η Πάτμος, όπως τονίζεται από τον Δήμο, δρομολογεί ήδη εικονικές εκθέσεις, ψηφιακά workshop με επαγγελματίες, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και στοχευμένες επαφές με δημοσιογράφους του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ, ώστε να αναδείξει ειδικά τουριστικά «προϊόντα».

Ακολουθεί η πλήρης λίστα του Travel & Leisure με τις καλύτερες «μυστικές» παραλίες της Ευρώπης:

San Giovanni di Sinis, Sardinia, Ιταλία

Praia da Ilha de Tavira, Algarve, Πορτογαλία

Sa Riera, Costa Brava, Ισπανία

Ψιλή Άμος, Patmos, Ελλάδα

Argeles-sur-Mer, Languedoc, Γαλλία

Latchi, Polis, Κύπρος

Cala Saladeta, Ibiza, Ισπανία

Sveti Jakov, Dubrovnik, Κροατία

Αρετές, Halkidiki, Ελλάδα

Limeuil, Dordogne, Γαλλία