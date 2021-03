Πολιτική

Νικολάου στον ΑΝΤ1: στην περίπτωση Κουφοντίνα ο νόμος τηρήθηκε στο ακέραιο (βίντεο)

Η ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής, τόνισε ότι «δεν μπορεί ο κρατούμενος να επιλέγει τη φυλακή του». Τι είπε για την υποχρεωτική σίτιση του Κουφοντίνα.

Η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», δήλωσε ότι η στοχοποίηση της χθες στη Βουλή από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με το θέμα του Δημήτρη Κουφοντίνα, γίνεται μέσα στο πλαίσιο του πανικού του να καλύψει τις αντιδράσεις για τα στελέχη του κόμματος που προβαίνουν σε δηλώσεις υπέρ της τρομοκρατίας.

Όπως είπε στη συνέχεια στην περίπτωση του Κουφοντίνα ο νόμος έχει εφαρμοστεί 100%. Χθες η Δικαιοσύνη αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα του για διακοπή της έκτισης της ποινής του, ενώ σύντομα θα συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο και για τα άλλα αιτήματα του.

Εξήγησε δε ότι το αίτημα του για μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού είναι παράνομο να ικανοποιηθεί και απαντώντας στο ερώτημα γιατί άλλο καταδικασμένοι για τρομοκρατία εκτίουν τις ποινές τους εκεί, είπε ότι περισσότεροι από 1.000 κρατούμενοι έχουν φύγει τον τελευταίο καιρό από εκεί και μόλις τι επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες θα φύγουν και οι υπόλοιποι με βάση τον ισχύοντα νόμο.

Η κυρία Νικολάου εμφανίστηκε κατηγορηματική λέγοντας ότι «δεν μπορεί κρατούμενος να επιλέγει τη φυλακή του», συμπληρώνοντας ότι κανείς δεν θέλει νεκρό τον Κουφοντίνα, αλλά η ζωή του είναι στα χέρια του και ο μόνος δρόμος που έχει είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και όχι η απεργία πείνας.

Τέλος και μεταξύ άλλων, είπε ερωτηθείς για την υποχρεωτική σίτιση του Κουφοντίνα, ότι με απόφαση της εισαγγελίας Λαμίας, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σωθεί η ζωή του.